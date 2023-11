Chat GPT compagno di viaggi di DS Automobiles

DS Automobiles compie un balzo in avanti integrando, per la prima volta in Europa, il più noto modello di Intelligenza Artificiale Generativa: ChatGPT.

La novità rientra nella visione del Marchio, che punta a reinventare il viaggio premium improntandolo su un livello superiore di ospitalità, personalizzazione e sostenibilità, oltre che ad una maggiore tecnologia e connettività nell'era dei nuovi servizi digitali.

Già particolarmente intuitivo e reattivo, il sofisticato IRIS SYSTEM DS ora sfrutta la potenza dell'Intelligenza Artificiale Generativa con la piattaforma Chat AI di SoundHound, che integra svariati domini di conoscenza, combinati con diversi modelli di linguaggio di grandi dimensioni come l'API Chat GPT, con l’obiettivo di fornire risposte più tempestive e complete rispetto al precedente sistema di riconoscimento vocale IRIS DS.

Nello specifico, la nuova funzione consente di vivere un rapporto più immediato con la propria vettura DS, diventando un vero assistente digitale in grado di rendere l'esperienza del viaggio ancora più sicura e piacevole. Infatti, senza distogliere lo sguardo dalla strada, è possibile attivare ChatGPT dicendo semplicemente “OK IRIS” al DS IRIS SYSTEM o premendo l'apposito pulsante sul volante. Si avvia così una conversazione fluida e naturale tra utente e sistema, capace di soddisfare curiosità e necessità che sopraggiungessero durante il percorso. Ad esempio, mentre si raggiunge una città italiana ricca di storia, come Roma o Firenze, si potrebbe chiedere quali siano i luoghi culturali o artistici più rilevanti oppure di elencare le opere conservate in quella pinacoteca o di illustrare le più raffinate specialità enogastronomiche della zona. È davvero impressionate il numero di argomenti che si possono affrontare grazie al supporto dell’intelligenza artificiale ChatGPT.

Disponibile sui modelli DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9 dotati di DS IRIS SYSTEM, l’integrazione con ChatGPT è offerta senza costi aggiuntivi per un periodo di sei mesi, se l’abbonamento viene sottoscritto tra il 19 ottobre 2023 e il 29 febbraio 2024. Tra l’altro, la nuova funzione è attivabile istantaneamente da remoto ed è proposta in Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, nella lingua di questi Paesi. Infine, va ricordato che la promozione fa parte di una fase pilota “SoundHound AI powered by ChatGPT” che per prima DS inaugura in Stellantis, allo scopo di valutare la customer experience delle prime 20.000 richieste.

“La nostra missione in DS è offrire ai clienti un'esperienza a bordo unica e coinvolgente, secondo quell’inconfondibile eleganza e raffinatezza che incarna l'arte francese del viaggio. E da brand avanguardistico, che da sempre esplora le nuove frontiere dell’innovazione tecnologica, riteniamo che l'integrazione di ChatGPT nel mondo automotive rappresenti una rivoluzione high-tech dal potenziale illimitato, inserendosi in una delle più grandi trasformazioni sociali del XXI secolo. Siamo felici di essere primi a offrire in Europa questo modello di intelligenza artificiale conversazionale, fluida e intuitiva, che trasforma un semplice percorso in un viaggio premium”. Alessandra Mariani Marketing manager DS Automobiles