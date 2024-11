Citroen Ami: protagonista all’EICMA 2024 con il debutto della nuova versione

Citroen rinnova il suo impegno nella mobilità urbana partecipando per il quarto anno consecutivo all’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori (EICMA), che si terrà a Milano Rho-Fiera dal 7 al 10 novembre.

L’evento, che ogni anno attira appassionati di veicoli a due e quattro ruote da tutto il mondo, sarà la vetrina perfetta per Citroen Ami, la microcar elettrica che continua a conquistare il mercato italiano ed europeo. All’interno dell’area Urban Mobility (padiglione 15, stand Q04), Citroen presenta il modello Ami e debutta con la nuova versione, rivelata per la prima volta al Salone di Parigi e pronta a fare il suo ingresso sul mercato nella prima metà del prossimo anno.

Un design rinnovato e sempre originale

La nuova versione di Citroen Ami mantiene le dimensioni ultracompatte che l’hanno resa celebre, ma introduce un design rinnovato che accentua il carattere distintivo del veicolo. Il frontale e il posteriore aggiornati, caratterizzati da fari alla base del parabrezza incorniciati da elementi neri a forma di ciglia, conferiscono ad Ami un’espressione amichevole e giovane. Le superfici nette e le linee decise contribuiscono a una silhouette moderna ed equilibrata, mentre i dettagli cubici ispirati ai mattoncini Lego donano robustezza e un tocco giocoso al design, rendendo il modello unico e riconoscibile.

In linea con la filosofia della storica 2CV, l’Ami 2025 enfatizza la simmetria per ridurre i costi produttivi, adottando portiere e parafanghi simmetrici. Un omaggio al passato è evidente nei parafanghi posteriori, che richiamano le striature della 2CV del 1948, creando un ponte tra tradizione e modernità. Altri dettagli contemporanei includono i copricerchi a scacchiera e grafiche che attraggono il pubblico più giovane, celebrando l’unicità stilistica di Citroën.

Un successo che continua a crescere

Dal suo lancio nel 2020, Citroen Ami è diventata un fenomeno sociale, rivoluzionando la micromobilità con oltre 65.000 clienti al suo attivo. La microcar si è imposta come una soluzione pratica e accessibile per chi cerca un mezzo di trasporto agile, economico e sostenibile. In Italia, Ami ha consolidato la sua posizione di leader del mercato dei quadricicli elettrici, raggiungendo una quota del 40,6% nei primi dieci mesi dell’anno. Questo successo si estende anche a livello europeo, dove Ami è il quadriciclo più venduto, confermandosi sia in Italia che in Francia.

Ami si distingue per le sue dimensioni compatte (lunghezza di soli 2,41 metri) e un’autonomia di 75 km, ideale per spostamenti urbani e periurbani. La batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh si ricarica in appena 3 ore utilizzando una normale presa da 220V, rendendo il processo semplice e accessibile per tutti. Questa combinazione di caratteristiche ha reso Ami la scelta preferita di un pubblico eterogeneo, dai giovani studenti ai professionisti, che cercano un’alternativa sostenibile ai mezzi tradizionali.

Citroën Ami: perfetta per la mobilità urbana

Citroen Ami è stata progettata per rispondere alle esigenze di chi vive e si sposta in città. La sua velocità massima di 45 km/h e la guida accessibile a partire dai 14 anni (con patentino AM) la rendono perfetta per i giovani e per coloro che desiderano un mezzo pratico e sicuro. L’abitacolo accoglie due persone in modo confortevole e offre uno spazio interno ottimizzato con vani portaoggetti ben posizionati, mantenendo un design essenziale e funzionale.

Giovanni Falcone, Managing Director di Citroen Italia, ha commentato con entusiasmo la partecipazione del brand all’EICMA 2024: “Siamo molto lieti di partecipare con la nostra Citroen Ami all’EICMA, poiché rappresenta una soluzione di mobilità innovativa e originale in cui crediamo molto e che ci viene richiesta sempre di più da una clientela sempre più vasta e diversificata. Citroen Ami può essere guidata a partire dai 14 anni, con l’unico vincolo di aver conseguito il certificato di idoneità patente AM. Le sue dimensioni ultracompatte garantiscono agilità negli spostamenti e nei parcheggi. I suoi 75 km di autonomia si adattano perfettamente ai tragitti urbani o periurbani. La sua batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh si ricarica completamente in sole 3 ore con una comune presa da 220V.”

Guardando al futuro

La presenza di Citroen Ami all’EICMA 2024 sottolinea l’impegno del marchio nel rendere la mobilità urbana più sostenibile e accessibile. Con la nuova versione di Ami, Citroen continua a coniugare innovazione e tradizione, offrendo una soluzione che non solo risponde alle esigenze del presente ma anticipa le tendenze future della mobilità urbana. L’approccio di Citroen, improntato su sostenibilità, comfort e accessibilità, trova nell’EICMA il palcoscenico perfetto per celebrare il passato, il presente e il futuro del marchio e della mobilità stessa