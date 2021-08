Citroen C3, l'auto di riferimento nel Rally 2

L'ultima nata nella competizione clienti di Citroën Racing ha anche un ruolo di primo piano in diversi campionati nazionali.

Sviluppata con tutta la professionalità e l'ingegneria dei tecnici di Citroën Racing, la C3 Rally2 si è rapidamente distinta per le sue prestazioni di prim'ordine su tutte le superfici. Impegnati nel WRC2, Mads Ostberg e Torstein Eriksen hanno dato prova di un ottimo debutto al massimo livello della categoria Rally2. L'equipaggio della C3 Rally2 ha vinto il primo rally della stagione in Croazia e ha confermato le sue ambizioni per il titolo. Mads Ostberg e Torstein Eriksen sono arrivati sempre sul podio, sia nelle tappe impegnative del Portogallo e della Sardegna che nelle sezioni ultraveloci dell'Estonia, e sono ora secondi nella classifica del WRC2, a tre punti dal leader, pronti ad affrontare la seconda metà della stagione.

Nel WRC3, Yohan Rossel e Alexandre Coria si sono rapidamente affermati come i piloti da battere dopo la vittoria a Monte Carlo all'inizio della stagione. Dimostrando piena fiducia al volante della C3 Rally2, Rossel e Coria hanno superato le difficoltà dei rally della Croazia e del Portogallo con due podi consecutivi, prima di tornare alla vittoria all'inizio di giugno in Sardegna. In testa al WRC3 con un vantaggio di oltre 15 punti dai concorrenti, la squadra C3 Rally2 approfitterà del Rally del Belgio di Ypres a metà agosto per difendere la sua posizione.

Campione europeo in carica con la C3 Rally2, Alexey Lukyanuk ha rimesso in gioco il suo titolo in un campionato particolarmente competitivo. Per confermare chiaramente le sue ambizioni, il pilota russo, in coppia con il copilota Alexey Arnautov, ha vinto la gara iniziale della stagione sulle strade atipiche della Polonia. Costante e veloce al volante della sua C3 Rally2, Lukyanuk è in testa al campionato ERC dopo i primi tre rally della stagione.

Se la C3 Rally2 si è affermata come uno dei punti di riferimento sulla scena internazionale, la vettura più venduta della Competizione Clienti di Citroën Racing si distingue anche nei campionati nazionali. Di ritorno nel Campionato di Francia per un programma completo con la C3 Rally2, Eric Camilli ha approfittato della sua vittoria al Rally Rouergue per prendere il comando del campionato. Camilli ha tolto il primo posto a Yoann Bonato, vincitore delle prime due gare a Le Touquet e nei Vosgi con la C3 Rally2. William Wagner ha anche dato prova di grande velocità al volante della C3 Rally2, salendo sul terzo gradino del podio al Rouergue.

In Spagna, Jan Solans era uno dei candidati al titolo dello Spain Superchampionship con la C3 Rally2 dopo la vittoria nel Rally Tierras Altas de Lorca. Dall'altro versante delle Alpi, Damiano De Tommaso ha vinto la leggendaria Targa Florio con la sua C3 Rally2 nel Campionato Italiano Asfalto. Oltre al programma nel WRC2, Mads Ostberg ha debuttato sulle strade ungheresi contro una concorrenza molto esperta dei tracciati locali. Tuttavia, il pilota della C3 Rally2 è stato regolarmente tra i più veloci e ha vinto il Mecsek Rally lo scorso giugno.

Temibile in Europa, la C3 Rally2 lo è stata altrettanto dall'altro lato dell'Atlantico con Ricardo Cordero Jr. in testa al campionato messicano con due vittorie e un secondo posto nei primi tre rally della stagione.

Con più di 20 vittorie su tutti i terreni nella prima metà della stagione, la C3 Rally2 ha dimostrato la sua versatilità con un innegabile livello di prestazioni. I recenti test effettuati in Finlandia dalla squadra tecnica di Citroën Racing hanno permesso agli ingegneri di apportare modifiche alle varie regolazioni della vettura per ottimizzare l'efficienza della C3 Rally2.

Didier Clément, Responsabile Competizione Clienti Citroën Racing ha dichiarato «La C3 Rally2 ha realizzato un ottimo inizio di stagione con i suoi diversi piloti. Si è dimostrata particolarmente efficace nelle condizioni più difficili ai massimi livelli delle competizioni. Nel WRC, nell'ERC e nei vari campionati nazionali, la C3 Rally2 ha ottenuto numerosi podi e vittorie, che confermano la sua affidabilità e il suo altissimo livello di prestazioni. E i recenti test condotti dalle squadre tecniche di Citroën Racing mirano a migliorare costantemente i più piccoli dettagli e a mettere i piloti di #C3Rally2Family nella migliore condizione possibile per aiutarli a vincere i rispettivi campionati internazionali e nazionali alla fine della stagione.»