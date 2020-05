Citroen C5 Aircross, le tecnologie per viaggiare in sicurezza

In base alle statistiche sulla casistica degli incidenti stradali, anche la disattenzione degli altri automobilisti gioca un ruolo determinante. Dunque la capacità di reagire in maniera tempestiva si rivela fondamentale nel recuperare situazioni che potrebbero degenerare in una manciata di secondi.

E’ per questo motivo che la reattività degli ADAS, i sistemi automatici di assistenza alla guida, si manifesta in maniera più rapida rispetto a quella del conducente, seppure in stato di allerta.

Forte del suo design unico, della sua modularità di riferimento nel segmento e del suo comfort ai massimi livelli, SUV Citroën C5 Aircross, moderno e high-tech, offre una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia, con 20 tecnologie al servizio della sicurezza e del benessere a bordo.

Alla base delle tempestive reazioni fornite in maniera autonoma da questi sistemi, troviamo la telecamera posizionata nella parte alta del parabrezza, unito ad un captatore radar integrato nel paraurti anteriore.

Il monitoraggio di quanto avviene frontalmente la vettura, rappresenta il primo passo, per fornire informazioni ai differenti sistemi di assistenza che si dividono la possibilità di intervenire in maniera autonoma e celere.

Il loro intervento abbraccia differenti situazioni di viabilità, dal lento traffico cittadino alla veloce trasferta autostradale su più corsie. In questo secondo frangente, lo spettro d'azione risulta ancora più completo.

SUV Citroën C5 Aircross consente di regolare la sua velocità adattandosi alla velocità del veicolo che precede, mantenendo la distanza di sicurezza impostata dal conducente. Il sistema Regolatore della velocità attivo con funzione Stop&Go (disponibile in abbinamento alla trasmissione automatica EAT8) aggiunge la gestione automatica di freni ed acceleratore. In questo caso, il sistema manitiene la distanza di sicurezza impostata in precedenza dal conducente fino a frenare completamente il veicolo e farlo poi ripartire in automatico, senza l’intervento del guidatore. Questa funzione agisce in un ampio spettro di velocità, da 30 a 180 km/h, con possibilità di limitare anche le accelerazioni in curva.

Anche il sistema di Avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata vede analoga efficacia: il sistema identifica le linee di delimitazione al suolo, e corregge la traiettoria del veicolo, avvisando il conducente, quando rileva il rischio di superamento involontario della carreggiata senza indicatore di direzione attivato.

In abbinamento alla trasmissione automatica EAT8, SUV Citroën C5 Aircross offre la funzione Highway Driver Assist, che consente inoltre di impostare la posizione dell'auto in carreggiata. Sarà la vettura a gestire la guida, con l'unica accortezza di mantenere le mani sul volante, confermando in questo modo di essere concentrati sulla strada. Il sistema combina Regolatore della velocità attivo con funzione Stop&Go e Avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata, per gestire la guida in maniera semi-autonoma, in condizioni di guida specifiche. Il conducente seleziona una velocità d’impostazione e attiva l’Avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata a partire da 30 km/h. Il sistema registra la posizione dell’auto in carreggiata (al centro, sulla sinistra o sulla destra, in base alle abitudini di guida), e il conducente non deve più gestire la velocità o la traiettoria perché sarà il veicolo a farsi carico di queste funzioni. È particolarmente adatto alle strade a scorrimento veloce e le autostrade, e permette di delegare parzialmente la guida, restando però sempre concentrati sulla strada. In base alla normativa in vigore, perché resti attivo, occore tenere le mani sul volante (anche se non è più necessario dirigerlo). Il conducente può riprendere la guida in qualunque momento, disattivando l’Avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata, agendo sul volante, oppure frenando.

Il sistema Highway Driver Assist è un dispositivo di guida autonoma di livello 2 che rappresenta un passo avanti verso la guida autonoma ed è disponibile di serie sulla versione Shine di SUV Citroën C5 Aircross con cambio automatico a 8 rapporti, con i motori benzina PureTech 130 S&S EAT8 e PureTech 180 S&S EAT8, e con i motori diesel BlueHDi 130 S&S EAT8 e BlueHDi 180 S&S EAT8, così come sulla versione Shine di SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In.