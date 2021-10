Citroen CX5, tutto il meglio del savoir-faire alla francese

La nuova Citroën, C5 X concentra tutta la competenza di Citroën per offrire al conducente e ai suoi passeggeri un viaggio in totale serenità.

L’esperienza ultra-confortevole garantita dalle sospensioni e il comfort di riferimento dei sedili offrono il piacere di una guida fluida e dolce, così importante per Citroën, pur garantendo un’ottima tenuta di strada. Nell’abitacolo, un'atmosfera accogliente, elegante, spaziosa e confortevole crea immediatamente una sensazione di benessere che invita a viaggiare.

L’abitabilità è stata al centro di tutte le fasi di progettazione di Citroën C5 X. Nella zona anteriore, la plancia orizzontale dalle linee pure offre uno spazio da vivere ampio e confortevole. La zona posteriore, accogliente e spaziosa, permette di rilassarsi. Grazie a uno spazio eccezionale per le gambe, alle sedute molto ampie e alla generosa distanza dal padiglione, i passeggeri posteriori sono estremamente comodi e possono godersi pienamente il viaggio. È stata rivolta un’attenzione particolare alla comodità del passeggero posteriore destro, grazie ai comandi di regolazione longitudinale e dell’inclinazione del sedile del passeggero anteriore, a portata di mano sul lato dello schienale anteriore.

C5 X rispecchia pienamente il programma Citroën Advanced Comfort® e propone i Sedili Advanced Comfort anteriori e posteriori. Questo sistema innovativo prevede un'imbottitura ad alta densità e una spessa schiuma strutturata di 15 mm. I sedili Citroën Advanced Comfort® offrono un comfort visivo grazie a un'imbottitura specifica, un comfort di seduta immediatamente percepibile grazie a una schiuma accogliente e morbida, un comfort dinamico grazie alla loro schiuma strutturata in superficie e al rivestimento elastico e, infine, un comfort posturale grazie a molteplici regolazioni elettriche (longitudinale, lombare, dell’altezza e dell’inclinazione dello schienale) sia per il conducente che per il passeggero anteriore. Il sedile del conducente è anche molto accogliente quando si sale a bordo perché si sposta automaticamente indietro per facilitare l'accesso e poi ritorna alla posizione di guida memorizzata. Per un maggiore comfort, i sedili anteriori hanno appoggiatesta regolabili in altezza e profondità. Possono anche essere riscaldati, ventilati e massaggianti. I sedili Advanced Comfort suscitano così una sensazione di benessere per i passeggeri anteriori e posteriori.

L'abitacolo offre anche numerosi vani portaoggetti, che sono stati trattati con la massima cura, per riporre o nascondere tutti gli oggetti di uso quotidiano: un ampio e profondo cassetto portaoggetti davanti al passeggero anteriore, un vano portaoggetti sotto il bracciolo centrale anteriore con apertura ad ali di gabbiano, un vano portaoggetti richiudibile davanti alla consolle centrale e contenente, in particolare, il sistema di ricarica wireless per lo smartphone, un vano portaoggetti aperto davanti al bracciolo centrale, portabicchieri sulla consolle centrale e nel bracciolo del sedile posteriore, generose tasche portaoggetti nelle portiere con fondo antiscivolo, e tasche sullo schienale dei sedili anteriori. Un totale di 13 vani portaoggetti pratici e intelligenti, con un volume totale di 29 litri, facilitano la vita a bordo per i passeggeri.