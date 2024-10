Citroen e-C3 premiata come "Best Small Electric Car" ai Carbuyer Awards 2025

La Citroen e-C3 è stata incoronata "Best Small Electric Car" ai prestigiosi Carbuyer Awards 2025, un riconoscimento che conferma l’impatto di questa city car elettrica nel settore della mobilità sostenibile.

Sin dall’apertura degli ordini nel luglio 2024, la nuova e-C3 ha ottenuto numerosi premi, tra cui "Auto dell'Anno" e "Auto Elettrica Accessibile dell'Anno" ai 2024 Auto Express New Car Awards. Questo ulteriore successo arriva proprio in concomitanza con il suo lancio commerciale, già forte di oltre 50.000 ordini in Europa, il 51% dei quali riguarda la versione completamente elettrica.

La nuova e-C3: mobilità elettrica accessibile per tutti

La nuova Citroen e-C3 rappresenta una soluzione innovativa per chi cerca i vantaggi della mobilità a zero emissioni a un prezzo competitivo. Progettata e costruita interamente in Europa, questa city car elettrica è disponibile a partire da 23.900 Euro, posizionandosi come una delle opzioni più convenienti per i clienti che vogliono passare all’elettrico senza rinunciare a qualità e comfort.

Dotata della tecnologia Citroen Advanced Comfort®, la e-C3 include sedili e sospensioni progettati per offrire un'esperienza di guida morbida e confortevole, rendendola ideale per chi guida in ambienti urbani o suburbani. Con una potenza di 113 CV, un’autonomia fino a 440 km in città e un sistema di ricarica rapida che consente di passare dal 20% all'80% della carica in soli 26 minuti, la ë-C3 si adatta perfettamente alle esigenze della vita quotidiana.

I giudici lodano la e-C3 per comfort, tecnologia e accessibilità

I giudici dei Carbuyer Awards hanno elogiato la Citroen e-C3 per l'eccellente equilibrio tra comfort, tecnologia e prezzo competitivo. Paul Barker, direttore di Carbuyer, ha commentato: "La e-C3 è l’auto giusta al momento giusto, rendendo la mobilità elettrica accessibile a tutti. È una city car elegante, pratica e confortevole, con un’autonomia urbana ragguardevole e una guida intuitiva".

Inoltre, il modello MAX della e-C3 aggiunge un tocco di lusso con dotazioni come i sedili riscaldati e un parabrezza con funzione di sbrinamento, soluzioni tipiche di vetture di segmento superiore. Questa combinazione di funzionalità avanzate e prezzo competitivo fa della Citroën ë-C3 un punto di riferimento per l’evoluzione delle city car elettriche.

Una city car pensata per il futuro della mobilità

La Citroen e-C3 si conferma una risposta concreta alle nuove esigenze di mobilità sostenibile, con una gamma di funzionalità che la rendono perfetta per l’uso quotidiano in contesti urbani e suburbani. La sua batteria da 44kWh assicura autonomia e affidabilità, mentre le dimensioni compatte e le prestazioni elettriche avanzate la rendono una delle migliori opzioni per chi vuole passare all’elettrico senza compromessi.

Con una risposta di mercato così positiva e una serie di riconoscimenti internazionali, la Citroen e-C3 dimostra come sia possibile offrire mobilità a zero emissioni a un prezzo accessibile, rendendo la transizione verso un futuro più sostenibile alla portata di tutti.

I prezzi della nuova Citroen C3 partono da 23.900 euro