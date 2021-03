Citroën e Free2Move lanciano il car-sharing condominiale

Citroën segue le evoluzioni della società e degli stili di vita delle persone e offre soluzioni innovative per essere sempre più vicina alle esigenze dei suoi clienti. Con questo approccio la Marca ha progettato Ami – 100% ëlectric, oggetto di mobilità urbana, ordinabile in Italia con un percorso 100% digitale.

Ami – 100% ëlectric facilita la vita di tutti i giorni in città, secondo i nuovi stili di consumo. Sono molti i profili dei clienti che fanno di Ami un oggetto condiviso per eccellenza, tanto all’interno delle famiglie quanto nelle aziende ed ora anche tra i condomini del nuovo complesso residenziale THE NEST.

Ami - 100% Electric, è un oggetto anticonformista e rivoluzionario che offre a due persone una guida silenziosa e fluida, con un’autonomia di 75 km. La sua batteria da 5,5 kWh è ricaricabile da presa domestica in sole tre ore. Accessibile a tutti, si guida a partire dai 14 anni. Dallo stile unico, è un oggetto di mobilità ultracompatto, lungo 2,41 metri e dalla straordinaria maneggevolezza, grazie ad un diametro di sterzata di appena 7 metri. Facile da utilizzare, facile da ricaricare è anche facile da acquistare, direttamente on line.

Con Ami – 100% ëlectric, l’obiettivo di Citroën è quello di soddisfare tutte le esigenze di spostamento dei clienti, occasionale o regolare, con la famiglia o gli amici, individuale o condiviso. Ami – 100% ëlectric si adatta all’utilizzatore e propone diverse soluzioni di utilizzo per essere realmente accessibile a tutti.

Oltre a creare un oggetto di mobilità innovativo, con Ami – 100% ëlectric Citroën lancia in Italia una grande novità proponendo un esclusivo servizio di car-sharing condominiale, realizzato in collaborazione con Free2Move, per THE NEST, una nuova residenza prestigiosa, nel cuore di Milano.

Si tratta del primo esclusivo servizio di car-sharing condominiale in Italia di Free2Move, la Marca di mobilità all’interno del Gruppo Stellantis che si propone di facilitare e aumentare la libertà di movimento dei suoi Clienti, offrendo loro, dovunque si trovino e in qualunque momento, le soluzioni e i servizi migliori per spostarsi. In aggiunta ai servizi già attivi in Italia, tra cui il noleggio a breve e lungo termine (per clienti privati e professionisti) e tutti i servizi per la mobilità elettrificata, ora lancia l’esclusivo servizio di car-sharing condominiale, un’anteprima in Italia insieme al Brand Citroën, con Ami – 100% ëlectric, per THE NEST.

Il servizio di car-sharing condominiale sarà riservato ai futuri inquilini di THE NEST, un complesso residenziale dall’architettura inaspettata e scenografica, circondata da privacy e tranquillità, in Via Fontana, all’interno di uno spazio intimo e protetto. Un concept abitativo contemporaneo che offre comfort, design, riservatezza e silenziosità, all’interno di un ambiente circondato dal verde. Per il comfort quotidiano dei suoi inquilini, THE NEST prevede servizi esclusivi tra cui il car-sharing elettrico condominiale, una risposta ecologica in linea con le nuove tendenze urbane e in grado di rispondere alle moderne esigenze di spostamento in città. All’interno del cortile condominiale, è previsto uno spazio riservato con due postazioni di ricarica per due Ami – 100% ëlectric, ad esclusivo utilizzo dei condomini.

L’utilizzo e la prenotazione delle Ami – 100% ëlectric riservate al Condominio THE NEST verrà gestito attraverso una App dedicata, all’interno della quale una ristretta lista di conducenti sarà inserita per definire gli utenti abilitati al servizio, ovvero i soli condomini di THE NEST.

Persone di tutte le fasce d’età possono lasciarsi sedurre da questo oggetto ideale per gli utilizzi di breve durata, urbani e periferici. Infatti, Ami – 100% ëlectric è un quadriciclo leggero e pertanto è accessibile senza la patente a punti e può essere guidato a partire da 14 anni, con l’unico vincolo di aver conseguito il certificato di idoneità patente AM (il patentino per motori inferiori a 50 cm3).

Chiuso, protetto e riscaldato, Ami – 100% ëlectric è più sicuro di uno scooter o di un monopattino. Con il suo diametro di sterzata di 7,2 metri consente grande agilità negli spostamenti urbani e grazie alle sue misure molto compatte offre un’estrema facilità di parcheggio.

Ami – 100% ëlectric potrà dunque essere utilizzata da tutti i condomini di THE NEST per muoversi in centro città agilmente e senza alcuna limitazione nel traffico urbano.

La ricarica di Ami – 100% ëlectric è semplice e molto veloce: la batteria da 5,5 kWh agli ioni di Litio, si ricarica in sole 3 ore con una presa elettrica standard da 220V grazie al cavo previsto a bordo, alloggiato all’interno del montante della portiera lato passeggero. Ami può anche essere ricaricata con una Wallbox attraverso un cavo specifico (in opzione) oppure con una colonnina di ricarica pubblica (con adattatore disponibile come accessorio).