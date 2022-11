Citroën lancia B Parts il programma di ricambi usati

In un contesto economico e ambientale difficile, i consumatori sono sempre più sensibili e attenti alle offerte di prodotti provenienti dall'economia circolare.

Alternativa concreta in un mercato che deve far fronte alla carenza di ricambi e all'aumento dei prezzi, i ricambi per auto usati costano in media il 70% in meno rispetto ai ricambi nuovi. Per questo motivo rispondono alle aspettative degli automobilisti, alla ricerca di soluzioni per effettuare la manutenzione dei loro veicoli a costi ridotti, per mantenere la loro mobilità.

«Come in tutta Europa, il parco veicoli sta invecchiando e necessita di manutenzione per poter durare nel tempo. I ricambi usati diventano indispensabili, quando 10 anni dopo la fine della produzione di un veicolo non vengono più fabbricati o quando i prezzi e i tempi di consegna dei ricambi nuovi sono diventati incompatibili con le aspettative degli automobilisti» spiega Laurent Barria, Direttore Marketing e Comunicazione Citroën.

L'offerta di ricambi usati Citroën comprende più di 200.000 referenze in stock su sette famiglie di prodotti: carrozzeria, illuminazione, parti elettriche ed elettroniche, interni, motore, trasmissione e sospensioni. L'offerta proviene dal catalogo B-Parts, leader europeo nella distribuzione online di ricambi auto usati, in cui il gruppo Stellantis ha investito nel 2020. Tutti i pezzi del catalogo sono originali e provengono da veicoli fuori uso (ELV), smantellati da una rete di un centinaio di partner professionisti certificati in tutta Europa e venduti in più di 155 Paesi nel mondo.

Disponibile dall'inizio di settembre sul sito web di Citroën in Italia, ma anche in numerosi Paesi europei (Germania, Spagna, Francia, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Irlanda, Austria, Finlandia, Danimarca, Lituania, Norvegia, Svezia e Svizzera), la gamma di ricambi usati Citroën è accompagnata da una garanzia di 12 mesi, che impegna il costruttore a garantire la qualità dei suoi prodotti ai clienti automobilisti.

Sul sito, la ricerca dei ricambi viene effettuata indicando il numero di targa del veicolo o il riferimento del ricambio originale. È inoltre possibile effettuare una selezione per modello di veicolo e visualizzare tutti i ricambi usati disponibili per tutte le famiglie di prodotti del catalogo, con tempi di consegna compresi tra uno e quattro giorni. Il cliente può così intraprendere la sostituzione di un pezzo, inizialmente non previsto perché non indispensabile, per migliorare le condizioni generali del suo veicolo, come la plafoniera, un'aletta parasole o un alzacristalli. Un sistema di allerta consente al cliente di essere avvisato quando un prodotto mancante torna in magazzino. I prezzi sono visualizzati in modo trasparente e includono l'IVA e i costi di consegna, oltre alla disponibilità e alle date di consegna. Il servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì via e-mail, telefono o chat per assistere l'automobilista nell'ordinare il pezzo corretto per la riparazione. I resi possono essere effettuati entro 14 giorni.

Questi pezzi riciclati possono essere ordinati anche dalla rete dei riparatori autorizzati Citroën, attraverso un accesso dedicato nel Service Box, che sarà in grado di effettuare i servizi di manutenzione associati su richiesta del cliente.

L'accesso a una gamma dedicata di ricambi usati Citroën conferma l'impegno di Citroën nel suo approccio eco-responsabile e la sua volontà di rispondere alle preoccupazioni economiche e ambientali dei clienti. Quest’impegno è sottolineato a livello aziendale dalla creazione della Business Unit Circular Economy - annunciata nel piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis - il cui obiettivo è offrire soluzioni di prodotti e servizi accessibili e sostenibili, senza compromettere la qualità.