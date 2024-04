Citroën Lancia ë-Lovers, gli ambasciatori dell'elettrico

Citroën si immerge ancora più a fondo nel mondo della mobilità elettrica con il lancio di ë-Lovers,

un'iniziativa che trasforma i clienti in veri e propri Ambassador. Questo programma, che segue il successo di My AMI Superfan, coinvolge i proprietari di veicoli elettrici del marchio nel ruolo di protagonisti per la promozione dei modelli elettrici.

I partecipanti a ë-Lovers hanno l'opportunità unica di condividere la loro esperienza di guida e le loro conoscenze, fungendo da ponte tra il brand e potenziali nuovi clienti. Attraverso dimostrazioni pratiche e testimonianze dirette, gli Ambassador aiutano a dissipare dubbi e perplessità riguardanti la guida elettrica, facilitando così la transizione verso un futuro più sostenibile.

Secondo Alessandro Musumeci, Marketing Manager di Citroën Italia, il programma non solo aiuta a promuovere i veicoli elettrici, ma fornisce anche ai potenziali clienti una prospettiva più autentica e diretta: “Con ë-Lovers, vogliamo amplificare la voce dei nostri clienti entusiasti e trasformarli in veri e propri ambasciatori della mobilità elettrica.”

Le testimonianze di alcuni Ambassador evidenziano l'efficacia del programma. Laurence Marcato McBride, Ambassador di Venezia, sottolinea l'importanza del dialogo e della condivisione: "Essere un Ambassador Citroën significa essere all'avanguardia nella mobilità sostenibile, condividendo la propria esperienza di guida full electric per ispirare gli altri."

Pamela Fiannacca, da Milano, aggiunge: "Come Ambassador, posso mostrare i benefici della guida elettrica in modo obiettivo e disinteressato, rendendo la mia città un luogo migliore con meno inquinamento e più sostenibilità."

Il programma ë-Lovers si presenta quindi come un passo innovativo verso un futuro più verde, dimostrando come la mobilità elettrica non sia solo una scelta ecologica, ma anche una comunità in crescita di appassionati e sostenitori.