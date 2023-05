Auto e Motori

Martedì, 23 maggio 2023 Citroën lancia l'edizione limitata in 1000 esemplare della « My Ami Buggy II » Da fine Giugno, My Ami Buggy sarà presente in esclusiva per l’Italia all’interno di “Maison Citroen a la Plage” presso il Fantini Club di Milano Marittima