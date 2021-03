Citroën protagonista sulle strade della Milano Sanremo

Domani 20 marzo si svolgerà la classica gara di ciclismo Milano-Sanremo a cui partecipa il team ciclistico "AG2R CITROËN TEAM", nato nel 2020 come co-partnership tra il team ciclistico e il suo partner ufficiale AG2R LA MONDIALE e CITROËN.

La Milano Sanremo rappresenta la classica più importante sulle strade italiane che quest’anno si svolgerà prevalentemente sul tradizionale percorso che negli ultimi 100 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente attraverso Pavia, Ovada e l’Appennino Ligure.

In questa prestigiosa gara, il team ha già conquistato due podi con i secondi posti di Alberto Elli (1997) e di Oliver Naesen nel 2019.

Al via della Milano-Sanremo 2021, tra i ciclisti dell’AG2R CITROËN TEAM, l’italiano Andrea Vendrame che affronta la gara per la seconda volta e che dichiara: “Per un corridore italiano, la Milano-Sanremo è sempre un appuntamento importante. Per me è la corsa più carica di storia. Dopo la Tirreno-Adriatico, in cui ho percepito che la mia forma fisica migliorava sempre di più (4° nella prima tappa) non vedo l’ora di essere alla partenza della mia seconda Milano-Sanremo in soli 7 mesi. Sembra che la stagione sia davvero iniziata! L’anno scorso (11°) la corsa si era disputata in piena estate e faceva molto caldo. Questa volta, avremo condizioni più “tradizionali”. Abbiamo una bella squadra e possiamo ottenere grandi risultati”.