Citroen rivoluziona il Salone dell’auto di Parigi 2024: con una gamma completamente rinnovata

Al Salone dell’Auto di Parigi 2024, Citroën ha svelato una gamma rinnovata che riflette il nuovo dinamismo del marchio.

Con quasi l'80% della sua offerta aggiornata nei principali segmenti di mercato europeo, Citroën si presenta con modelli all’avanguardia che combinano accessibilità, design audace e comfort senza precedenti. Questo evento segna una vera rinascita per la casa francese, che punta a rafforzare la sua posizione con una proposta di mobilità moderna, tecnologica e sostenibile.

Nuova Citroën C3: il ritorno di un'icona Tra i protagonisti del Salone, spicca la Nuova C3, un modello destinato a diventare un nuovo best-seller del marchio. La quarta generazione della storica berlina si presenta con un design moderno e accattivante, pensato per una clientela urbana, ma capace di rispondere a esigenze di mobilità più ampie. Con già oltre 50.000 ordini in Europa, la Nuova C3 offre una versatilità senza pari e un comfort a bordo eccezionale, grazie all’adozione delle sospensioni Citroën Advanced Comfort® e dei nuovi sedili Advanced Comfort®.

Disponibile in tre motorizzazioni (benzina, ibrida ed elettrica), la versione elettrica vanta un’autonomia fino a 440 km nel ciclo urbano, confermandosi un’auto pratica e accessibile per chi cerca soluzioni di mobilità sostenibile. La compattezza e l’agilità della Nuova C3 la rendono perfetta per gli spostamenti in città, senza sacrificare spazio e funzionalità. Il design innovativo del cruscotto C-Zen Lounge arricchisce l’esperienza di guida, offrendo un ambiente rilassante e intuitivo.

C3 Aircross: il SUV compatto più accessibile e versatile Un altro debutto importante è quello della Nuova C3 Aircross, il SUV compatto di Citroën che fa il suo primo ingresso in pubblico. Con un nuovo look robusto e deciso, la C3 Aircross si distingue per la sua capacità di ospitare fino a sette persone, con un abitacolo pensato per offrire comfort e praticità. Dotata delle sospensioni Advanced Comfort® e di un’architettura interna innovativa, la vettura offre un’esperienza di guida all’insegna del relax, completata dal sistema Head-Up Display.

Il modello sarà disponibile con motorizzazioni a benzina, ibride da 136 CV ed elettriche, soddisfacendo le esigenze di un pubblico sempre più attento alla transizione energetica. Il suo design distintivo, insieme alla versatilità degli spazi interni, la rende perfetta per famiglie che cercano un SUV moderno e funzionale.

Nuova C4: un'evoluzione stilistica senza precedenti La Nuova C4 ha fatto il suo debutto mondiale, portando con sé un’evoluzione stilistica audace e dinamica. Questo modello si distingue per il suo frontale rinnovato, che combina eleganza e forza, mentre la parte posteriore adotta linee più fluide per un aspetto equilibrato e contemporaneo. Con un design che richiama quello di una coupé, ma che incorpora elementi SUV, la C4 è pensata per chi desidera un’auto spensierata e sofisticata.

La gamma di propulsioni include versioni ibride ed elettriche, rendendo il passaggio alla mobilità sostenibile semplice e accessibile. A bordo, il comfort è garantito dai sedili Advanced Comfort®, mentre il quadro strumenti digitale offre una gestione intuitiva di tutte le funzionalità del veicolo. La C4 si afferma così come una delle protagoniste del mercato delle compatte, combinando modernità, comfort e praticità.

Nuova C4 X: l’eleganza di una fastback Un'altra anteprima mondiale è la Nuova C4 X, un modello che coniuga la fluidità di una fastback con la praticità di un SUV. Con un design elegante e un abitacolo spazioso, la C4 X offre una nuova proposta per il mercato europeo. Gli interni lounge, arricchiti da tecnologie all’avanguardia come il quadro strumenti digitale, garantiscono un’esperienza di viaggio rilassante e confortevole.

Il frontale adotta i nuovi codici stilistici di Citroën, enfatizzando la robustezza e la modernità del veicolo. Disponibile in versioni ibride ed elettriche, la C4 X mira a soddisfare le esigenze di chi cerca un’auto pratica e raffinata, capace di offrire comfort su qualsiasi tipo di percorso.

C5 Aircross Concept: il futuro dei SUV secondo Citroën Citroën guarda al futuro con la presentazione della C5 Aircross Concept, un SUV di nuova generazione che incarna la visione del marchio per un veicolo spazioso, confortevole e versatile. Questo concept, basato sulla piattaforma multi-energia STLA Medium, integra propulsori termici, ibridi ed elettrici, offrendo soluzioni per ogni tipo di utilizzo.

Il design è muscoloso e scolpito, con volumi generosi che trasmettono forza e sicurezza. L’interno si configura come una "family lounge" su ruote, con spazi ampi e funzionali pensati per garantire il massimo comfort in ogni viaggio. La C5 Aircross Concept sarà la base per il futuro SUV che Citroën lancerà nel 2025, con un’offerta completa di motorizzazioni per ogni tipo di cliente.

All-New Ami e Ami Buggy Vision: libertà elettrica Chiude la gamma la versione rinnovata della Ami, il quadriciclo elettrico che ha conquistato il cuore di molti automobilisti in cerca di una soluzione di mobilità accessibile e pratica. Citroën presenta in anteprima mondiale l’Ami Buggy Vision, un’evoluzione pensata per le avventure all’aria aperta. Questo piccolo veicolo elettrico è dotato di ganci per tavole da kitesurf, un tetto in tela apribile e ruote scolpite per affrontare qualsiasi terreno.

Con la sua personalità giocosa e originale, la nuova Ami Buggy Vision si configura come il compagno ideale per chi cerca una mobilità elettrica versatile e divertente. Il design unico, ispirato alla leggendaria 2CV, rende questo veicolo perfetto per gli spiriti liberi che desiderano esplorare nuove frontiere di mobilità.

Citroën si presenta al Salone di Parigi 2024 con una gamma completamente rinnovata, capace di rispondere alle esigenze di una mobilità moderna e sostenibile. Con modelli come la Nuova C3, la C4 X e la C5 Aircross Concept, il marchio francese conferma la sua leadership nel settore, offrendo soluzioni accessibili, innovative e orientate al futuro. L’attenzione al comfort e al design distintivo rende ogni nuovo modello un punto di riferimento nel proprio segmento, in linea con la tradizione di Citroën, sempre attenta a garantire la migliore esperienza di guida per tutti.