Citroen Space Tourer diventa 100% elettrica con autonomia da 330 km

Citroen presenta E-SpaceTourer, il suo primo monovolume a nove posti completamente elettrico che si affianca così alla versione Diesel. La vettura è offerta con due diverse potenze della batteria che offrono due differenti livelli di autonomia (fino a 230 km e fino a 330 km), consentendo ad ogni cliente di selezionare la migliore in base alla sua attività, all’utilizzo e alle sue preferenze.

È facile da ricaricare, con una presa domestica a casa o al lavoro, con una stazione di ricarica veloce come Wallbox o con una stazione di ricarica pubblica super veloce. Il motore elettrico fornisce trazione in base alla modalità e alle condizioni di guida selezionate. Permette una guida piacevole e fluida senza cambi di marcia, con la coppia immediatamente disponibile, e senza emissioni di CO2. La sua potenza massima è di 100 kW (136 CV), la velocità massima di 130 km/h.

Tre le modalità selezionabili: Normal (assicura il miglior compromesso tra autonomia e prestazioni dinamiche), Eco (ottimizza il consumo di energia riducendo il riscaldamento e il condizionamento dell'aria senza disattivarle e limitando la coppia e la potenza del motore) e Power (consente prestazioni con il numero massimo di persone a bordo equivalenti a quelle della modalità normale senza passeggeri). Il motore recupera energia durante le fasi di frenata o decelerazione del veicolo. Sono disponibili due modalità di recupero dell'energia di frenata: standard per sensazioni simili a un veicolo termico e aumentata per una maggiore decelerazione quando si rilascia il pedale dall'acceleratore.

Quest'ultima modalità è accessibile tramite il pulsante Brake nel comando del cambio. E-SpaceTourer è disponibile in 4 versioni, 2 per Clienti privati, 2 per Clienti professionisti. Per i privati è offerto in tre lunghezze con 8, 7 o 5 posti. Gli spazi interni sono flessibili grazie a sedili scorrevoli su rotaie, per un volume di carico ottimale e più spazio per le gambe per chi lo desidera. I sedili con schienali reclinabili possono essere ripiegati a tavolino (sedile passeggero e quelli delle file 2 e 3), rendendo così possibile trasportare facilmente gli oggetti più ingombranti per il tempo libero o per la casa. Per i professionisti, invece il veicolo è proposto in 3 lunghezze da 9 posti.

Tre le lunghezze disponibili (XS: 4,60 m - M: 4,95 m - XL: 5,30 m), con allestimenti interni che permettono di accogliere fino a 9 persone e soluzioni efficienti per ottimizzare gli spazi a bordo, con vani portaoggetti per garantire praticità e facilità di accesso. Il nuovo monovolume Citroen offre 15 sistemi di assistenza per una guida sicura e serena, dalla funzione Hands Free, che offre la possibilità di aprire e chiudere le porte laterali senza doverle toccare, una vera esclusività in questo segmento, all’Head-up display che permette al conducente di mantenere lo sguardo sulla strada mentre sono proiettate nel suo campo visivo le informazioni essenziali alla guida, fino alla telecamera di retromarcia con Top Rear Vision, che visualizza sul touchscreen la vista dall’alto della parte posteriore del veicolo e dell'ambiente circostante e ingrandisce le immagini automaticamente alla fine della manovra per facilitarla. Il suo design potente, dalle linee fluide, non aggressive, gli conferisce un carattere che trasmette sicurezza.

Lo stile di SpaceTourer è allo stesso tempo energico e rassicurante, il frontale alto gli permette di dominare la strada e sottolinea il suo carattere.Con un'altezza di 1,90 m, può accedere facilmente ai parcheggi. Molto funzionale, dispone di porte laterali scorrevoli hands-free, lunotto posteriore apribile e numerosi vani portaoggetti.