Collezione DS Automobiles: un viaggio poetico con Saint Exupéry

DS Automobiles ha lanciato una campagna pubblicitaria che celebra l’immenso contributo dell’aviatore e romanziere Antoine de Saint Exupéry al fascino poetico e artistico del viaggio.

La campagna, intitolata "Collezione Antoine de Saint Exupéry", incarna la visione di DS Automobiles secondo cui “Viaggiare è un’arte”, e invita gli spettatori a esplorare il mondo con uno sguardo sognante e immaginifico.

Lo spot televisivo, proiettato nel deserto del Marocco, invita gli spettatori a un viaggio onirico attraverso le pagine de "Il Piccolo Principe". Accompagnato dall’evocativo brano di Debussy “Chiaro di luna”, adattato per l’occasione, il filmato segue il Piccolo Principe adulto, nella vita reale rappresentato dal figlio dell’aviatore, in un viaggio simbolico alla ricerca della propria stella guida. Durante il viaggio, la stella si rivela essere Antoine de Saint Exupéry stesso, creando un momento di poesia pura dove finzione e realtà si incontrano.

Girato in scenari suggestivi, lo spot cattura l’essenza della narrativa di Saint Exupéry, con riferimenti alla famosa volpe del libro, rappresentata da un fennec addomesticato dagli abitanti del villaggio. Questa rappresentazione rende omaggio alla profondità e alla bellezza delle opere del celebre romanziere.

Olivier François, CEO di DS Automobiles, ha dichiarato: “Lo spirito di ricerca senza confini di Antoine de Saint Exupéry ispira profondamente il nostro brand. Era un poeta e un viaggiatore, due aspetti che evochiamo con questa collezione.”

La campagna di comunicazione sarà on air a partire da domenica 9 giugno, con spot di 60 secondi sulle principali emittenti e TV satellitari, seguiti da spot di 30 secondi. Una campagna di affissione digitale a Milano, nelle aree di Gae Aulenti e City Life, integrerà la pianificazione televisiva con una presenza su digital, social e stampa.

La Collezione Antoine de Saint Exupéry comprende modelli DS 3, DS 4 e DS 7, tutti caratterizzati da dettagli esclusivi che incarnano lo spirito di libertà del poeta viaggiatore. Disponibile in uno speciale colore “Volo di Notte”, una tonalità grigio-viola con riflessi perlacei, ogni modello evoca un cielo stellato prima dell’alba.

Gli interni, con la plancia rivestita in pelle Nappa Marrone Criollo, creano un’atmosfera calda e avvolgente. Questo design contemporaneo si ispira ai grandi aviatori della prima metà del Novecento, utilizzando materiali pregiati per esprimere un fascino unico, caratteristico di DS Automobiles. La selleria in pelle è impreziosita da una tecnica di ricamo innovativa che allude alle scie lasciate dagli aerei nel cielo.

Diversi stemmi interni ed esterni, insieme alle targhette sui battitacco, completano lo stile esclusivo della collezione. Queste targhette presentano citazioni e disegni tratti dalle opere di Saint Exupéry, integrando la sua firma e un logo speedform che richiama la carlinga del suo aereo. L’elica al centro del logo simboleggia una stella, la stella polare, che ha sempre orientato aviatori e viaggiatori.

La Collezione Antoine de Saint Exupéry non è solo un omaggio a uno degli autori più amati, ma rappresenta anche un incontro tra uomo e macchina, un invito a viaggiare con lo stesso spirito visionario di Antoine de Saint Exupéry.