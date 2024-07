Con la Panamera Turbo S E-Hybrid e la Panamera GTS Porsche lancia i modelli top di gamma

La Porsche Panamera continua a ridefinire il segmento delle berline di lusso, unendo comfort e caratteristiche sportive tipiche del marchio tedesco.

Oggi la gamma si arricchisce con due nuove varianti particolarmente potenti e dinamiche: la Panamera GTS e la Panamera Turbo S E-Hybrid. Questi modelli, seppur concepiti con obiettivi diversi, rappresentano il vertice delle prestazioni e dell'eleganza.

La Panamera GTS è una berlina sportiva che enfatizza l'esperienza di guida emozionale. Dotata di un motore V8 biturbo da 4,0 litri, eroga una potenza di 368 kW (500 CV), 20 CV in più rispetto al modello precedente. Questo si traduce in un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e una velocità massima di 302 km/h. Il motore è stato aggiornato per garantire una potenza lineare percepibile anche a regimi superiori ai 6.000 giri/min. La Panamera GTS offre una messa a punto delle sospensioni particolarmente sportiva, con carrozzeria ribassata di 10 millimetri e barre antirollio rinforzate, assicurando un'esperienza di guida immediata senza compromettere il comfort.

Esteticamente, la GTS si distingue per i loghi neri, l'esclusiva sezione frontale, proiettori e luci posteriori a LED con tecnologia Matrix HD oscurati e pinze dei freni rosse. Gli interni, arricchiti da materiali di alta qualità come il Race-Tex scamosciato, offrono un ambiente sportivo con dettagli esclusivi come impunture decorative e cinture disponibili in vari colori. La dotazione di serie comprende un impianto audio Bose® e il pacchetto Sport Chrono.

Dall'altra parte, la Panamera Turbo S E-Hybrid rappresenta il modello più potente della gamma, combinando motori termici ed elettrici per ottenere prestazioni eccezionali. Il motore V8 biturbo sviluppa 441 kW (600 CV), mentre il motore elettrico aggiunge 140 kW (190 CV), per una potenza complessiva di 575 kW (782 CV) e una coppia di 1.000 Nm. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 2,9 secondi e la velocità massima raggiunge i 325 km/h. Questo modello top di gamma non solo offre prestazioni straordinarie, ma anche una maggiore efficienza grazie a una batteria ad alta tensione da 25,9 kWh che garantisce un'autonomia elettrica fino a 88 km.

Il design della Turbo S E-Hybrid è altrettanto impressionante, con un paraurti posteriore distintivo, terminali di scarico cromati in tonalità Bronzo Scuro e un impianto frenante in carboceramica Porsche (PCCB) con pinze dei freni gialle. Il colore esclusivo Turbonite caratterizza diversi elementi esterni e interni, conferendo un look unico e sofisticato.

Prima del lancio ufficiale, la Panamera Turbo S E-Hybrid ha stabilito un nuovo record sul Nürburgring Nordschleife, completando il giro in soli 7:24.172 minuti, diventando la più veloce berlina di lusso con motore termico e ibrido. Questo risultato testimonia l'ulteriore sviluppo della Panamera, con un nuovo Carbon Aerokit e pneumatici UHP sviluppati da Michelin che ottimizzano l'equilibrio aerodinamico e la trazione.

Oltre alle prestazioni, la Turbo S E-Hybrid offre una vasta gamma di equipaggiamenti, tra cui le sospensioni Porsche Active Ride e il sistema audio Bose®. Il modello è disponibile anche nella variante Executive, con un passo allungato, climatizzatore automatico a quattro zone e un'ampia console centrale.

I prezzi in Italia per la Panamera Turbo S E-Hybrid partono da 236.930 euro, mentre la Panamera GTS è disponibile a partire da 171.229 euro. Le consegne inizieranno nell'autunno del 2024. Questi nuovi modelli non solo arricchiscono la gamma Panamera, ma consolidano ulteriormente la posizione di Porsche nel segmento delle berline di lusso, offrendo prestazioni eccezionali e un'esperienza di guida ineguagliabile.