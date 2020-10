Con Peugeot a Tennis & Friends 2020

Si rinnova il legame tra Peugeot e Tennis & Friends, giunto alla decima edizione e quest’anno ancor più importante vista la situazione sanitaria. Un progetto di prevenzione, quello di Tennis & Friends, che da nove anni sensibilizza la popolazione alla cultura della prevenzione sanitaria, con una serie di visite specialistiche gratuite prenotabili online e con posti limitati su www.tennisandfriends.it

Quest’anno Peugeot ha voluto rinnovare la propria partecipazione nel week end del 17 e 18 ottobre prossimi e garantire la trasportation dei medici con una flotta di veicoli LEV con la spina, 100% elettrici o plug-in hybrid. Saranno, infatti, messe a disposizione del personale medico diverse PEUGEOT e-2008, il SUV più compatto con propulsione 100% elettrica, e PEUGEOT 508 HYBRID, l’ammiraglia della Casa dotata di motorizzazione ibrida ricaricabile, in grado di fare ben oltre 50 km in modalità 100% elettrica. I LEV con la spina rappresentano lo stato dell’arte della tecnologia oggi disponibile e sono una concreta realtà nel mondo Peugeot.

Il tema della prevenzione è importantissimo in ogni ambito ed anche in quello della mobilità riveste un ruolo chiave. La corretta prevenzione, fatta di regole semplici ma fondamentali, aiuta concretamente ad allontanare i rischi sanitari. PEUGEOT è da tempo impegnata in tale direzione per garantire serenità e sicurezza ai Clienti che entrano in Concessionaria per acquistare un veicolo o per fare manutenzione alla propria auto. Un protocollo rigidissimo e puntuale che viene implementato in tutti i punti vendita e assistenza presenti sul territorio, con il brand “We All Care”, applicato con estrema attenzione anche nella sede italiana della Casa del Leone, per tutelare la salute di tutti i collaboratori ma anche dei fornitori in visita.

In ambito automotive, la transizione energetica è già oggi un elemento fondamentale per la mobilità del futuro e il marchio Peugeot ha investito molto in tale direzione da diversi anni ormai. Oggi ha in gamma 7 diversi modelli con alimentazione 100% elettrica o plug-in hybrid, in grado di offrire ai Clienti già oggi una nuova esperienza di guida, ancor più eco compatibile e pulita, nel pieno del concetto del “Power of Choice”. Libertà di poter scegliere il modello preferito e la motorizzazione più adatta per i propri spostamenti, senza nessuna rinuncia rispetto alle versioni con motore endotermico in fatto di design e personalità, comfort, tecnologia, spazio a bordo e piacere di guida. Un passaggio molto importante che viene dimostrato concretamente oggi con diversi modelli già guidabili dai Clienti italiani.