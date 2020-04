Coronavirus: Nissan garantisce ai propri clienti i servizi di emergenza

Nissan ha deciso di essere sempre vicino ai propri clienti, continuando a garantire un servizio di emergenza per la riparazione di veicoli. Il servizio è erogato tramite le officine Nissan distribuite sul territorio italiano, adottando le massime misure precauzionali. Per i servizi legati ai tagliandi e riparazioni non urgenti in garanzia sulle proprie vetture, si potranno posticipare gli interventi appena sarà consentita una ripresa più ampia, senza che questo abbia impatto sulla validità delle garanzie contrattuali.

Inoltre, Nissan continua ad assicurare il servizio di assistenza stradale, che prevede il trasporto del veicolo in un posto sicuro e supporto ai clienti per il loro rientro a domicilio, anche nel caso in cui i clienti non fossero in grado di rinnovare la copertura annuale di assistenza stradale.Le suddette misure relative all’assistenza stradale avranno validità fino a due settimane successive al termine del cosiddetto periodo di lockdown, stabilito dagli organi competenti. In aggiunta, per tutti quei clienti Nissan direttamente impegnati nelle attività a tutela della salute e sicurezza della popolazione, i servizi di assistenza stradale saranno erogati gratuitamente a prescindere dall’età della vettura.

Infine, chi possiede un’estensione dei servizi di assistenza stradale, la cosiddetta Loyalty Road Side Assistance (LRSA), con una data di scadenza compresa tra Marzo 2020 e Luglio 2020, riceverà un’estensione gratuita del servizio per altri 6 mesi.

Sito www.nissan.it e Ufficio Clienti Nissan (raggiungibile al numero verde 800.105.800) sono a disposizione dei clienti per ogni necessità di informazione o supporto e le FAQ allegate.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Dovevo effettuare il tagliando alla mia autovettura, ma la concessionaria/officina autorizzata ha annullato l’appuntamento in quanto opera esclusivamente per interventi di emergenza, oppure non voglio correre il rischio di mettermi in viaggio. che cosa dovrei fare?

Durante questo periodo di emergenza COVID-19, se non fosse possibile effettuare il tagliando nel rispetto delle scadenze richieste da NISSAN, non dovrai preoccuparti, perché onoreremo in ogni caso la garanzia esistente sul tuo veicolo. Ti chiediamo di contattare la Concessionaria/Officina Autorizzata di fiducia per effettuare il tagliando alla prima favorevole occasione. È comunque altamente ipotizzabile che l’utilizzo dell’autovettura sia in ogni caso ridotto.

2. La mia autovettura necessita di un intervento in garanzia, ma la Concessionaria/Officina Autorizzata opera esclusivamente per interventi di emergenza, oppure non voglio correre il rischio di mettermi in viaggio. Che cosa dovrei fare?

Prima di tutto bisogna valutare se la mobilità è assolutamente necessaria nella situazione attuale e nel rispetto delle disposizioni governative e locali, dal momento che si prevede che l’utilizzo dell’autovettura sia comunque limitato. Se ritieni che il veicolo abbia un funzionamento non corretto o presenti qualche spia di funzionamento accesa, ti invitiamo a consultare il Libretto di uso e manutenzione per avere ulteriori informazioni sul problema lamentato. Se la mobilità fosse in ogni caso necessaria, ti chiediamo di contattare la locale Concessionaria/Officina Autorizzata o il Servizio Clienti NISSAN.

3. La garanzia della mia autovettura scade prima che la riparazione possa essere completata. In qual modo NISSAN mi supporterà?

NISSAN coprirà ogni riparazione per quei clienti la cui garanzia scade prima che l’intervento di ripristino possa essere completato.

4. Non riuscirò a effettuare il tagliando sulla mia autovettura nel rispetto delle scadenze richieste da NISSAN.Questo invaliderà la garanzia sul veicolo?

No, NISSAN gestirà in maniera flessibile le scadenze periodiche previste dal piano di manutenzione, per venire incontro alle esigenze dei clienti in questo non facile momento. Tuttavia, chiediamo il tuo contributo affinché i livelli dell’olio motore e del liquido di raffreddamento siano costantemente controllati e mantenuti nei limiti normali. Per ogni dubbio o chiarimento, ti invitiamo a consultare Libretto di uso e manutenzione.

5. Dovrò pagare qualcosa per la riparazione in garanzia o per il tagliando posticipato?

I costi della riparazione sul veicolo del cliente saranno pagati da NISSAN in funzione della tipologia di copertura prevista dalla garanzia contrattuale. Il costo del tagliando come sempre sarà a carico del cliente, a meno di un contratto Experta attivo.

6. Verrà fornito un veicolo di cortesia qualora la Concessionaria/Officina Autorizzata non fosse in grado di riparare il veicolo?

Prima di tutto bisogna valutare se la mobilità è assolutamente necessaria nella situazione attuale e nel rispetto delle direttive governative e locali, dal momento che si prevede che l’utilizzo dell’autovettura sia comunque limitato. Se la mobilità fosse in ogni caso necessaria, si prega di contattare la locale Concessionaria/Officina Autorizzata (se aperta) o il Servizio Clienti NISSAN per l’eventuale disponibilità di una vettura di cortesia.

7. Il mio veicolo deve effettuare una campagna di richiamo. Che cosa devo fare?

Se hai ricevuto una comunicazione per una riparazione gratuita nell’ambito di una campagna di richiamo, ma non hai ancora preso un appuntamento con una Concessionaria/Officina Autorizzata, ti invitiamo a farlo il prima possibile. Se l’operatività ridotta della Concessionaria/Officina Autorizzata ha comportato l'annullamento della riparazione, ti invitiamo a contattare nuovamente il punto assistenza NISSAN non appena sarà riaperto al pubblico, per fissare un nuovo appuntamento. In caso di difficoltà potrai contattare il Servizio Clienti NISSAN.

8. Quando NISSAN tornerà alla normale attività?

Questo dipende dall’evolversi dell’emergenza COVID-19. NISSAN sta monitorando attentamente la situazione in tutti i mercati e seguirà le linee guida del governo per ciascuna nazione in cui opera.

9. Il cliente deve portare il proprio veicolo presso l’abituale Concessionaria/Officina Autorizzata per effettuare gli interventi?

Come sempre, i clienti possono rivolgersi a tutta la Rete ufficiale NISSAN esistente sul territorio per fissare un appuntamento per un tagliando o per una riparazione. In questa specifica situazione di emergenza, la lista delle Concessionarie/Officine autorizzate pienamente operative è disponibile sul sito www.nissan.it o è possibile richiederla al numero verde 800105800.

10. Se la mia autovettura ha un problema, il servizio di Assistenza Stradale si prenderà cura del mio trasferimento?

Il servizio di Assistenza Stradale Nissan darà priorità alla tua messa in sicurezza tua e a quella tua autovettura e nel rispetto delle disposizioni nazionali e locali valuterà – a seconda del caso - se trasportarti all’interno del veicolo di soccorso o se organizzare un trasporto dedicato.