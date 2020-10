COYOTE APP, lancia la nuova funzione CarPlay e nuova promo

COYOTE, leader europeo nei servizi di assistenza alla guida connessi, già disponibile su CarPlay dal luglio 2019 grazie all’ultimo aggiornamento dell’APP COYOTE diventa compatibile con la nuova dashbord CarPlay.

Grazie al team di sviluppatori iOS dedicati al progetto questo ultima release ha permesso a COYOTE di essere il primo servizio di assistenza alla guida ad offrire questa funzionalità.

I clienti CarPlay con la versione Extend dell’APP COYOTE possono utilizzare già da settembre, la loro musica, le chiamate e altre applicazioni, mantenendo l'interfaccia del servizio COYOTE sullo schermo a sinistra, non perdendo mai di vista gli avvisi della Community per una maggior sicurezza alla guida e beneficiando di un’esperienza d’uso del servizio COYOTE da una prospettiva diversa.

Una grande evoluzione per l'APP COYOTE! Disponibile da iOS 13.4

COYOTE migliora continuamente il servizio di assistenza alla guida per offrire, ai clienti della Community COYOTE, una fruizione ottimale del servizio assicurando all’automobilista ciò di cui ha veramente bisogno, informazioni certe e verificate mentre è alla guida.

Oltre ai continui miglioramenti COYOTE, per invogliare i nuovi clienti a unirsi alla Community COYOTE di oltre 5 milioni di automobilisti, dal 15 di ottobre lancia una promozione che permetterà di usufruire dell’APP COYOTE a soli €. 0,99 al mese per 2 mesi con un rinnovo automatico, senza impegno a €. 5,99.

L’offerta sarò disponibile sul sito COYOTE, www.mycoyote.net dal 15 al 25 di ottobre e tramite l’app store di Apple.