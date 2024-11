Cristiano Fiorio nominato responsabile marketing e comunicazione globale di Alfa Romeo

Cristiano Fiorio è stato nominato responsabile globale di Marketing e Comunicazione per Alfa Romeo, segnando una nuova fase strategica per il prestigioso marchio automobilistico italiano.

A partire da ora, Fiorio riporterà direttamente a Santo Ficili, CEO dei brand Alfa Romeo e Maserati. Con un background solido e una lunga carriera nel settore automobilistico e del marketing, Fiorio sarà determinante nel consolidare e sviluppare l’immagine e la presenza globale di Alfa Romeo.

Un Percorso solido e una visione strategica

Nato a Torino nel 1972, Cristiano Fiorio ha alle spalle una carriera ventennale che l’ha visto protagonista di numerose iniziative di successo. Laureato e sposato con due figli, Fiorio si unisce al gruppo Alfa Romeo nel 2021 come responsabile del progetto Formula 1. In questo ruolo, ha lavorato per ottimizzare i risultati e aumentare il ritorno sull’investimento derivante dall’ingresso di Alfa Romeo nelle competizioni internazionali, facendo leva su un palcoscenico che ha migliorato la visibilità e la reputazione del marchio a livello globale.

Oltre al progetto F1, Fiorio ha guidato lo sviluppo della 33 Stradale, un progetto straordinario che ha segnato il ritorno di Alfa Romeo nel mondo delle fuoriserie. Quest’auto iconica, ispirata alla storica 33 Stradale degli anni ’60, è il simbolo della rinascita di Alfa Romeo nel settore delle supercar esclusive, un segmento di prestigio che rappresenta la visione innovativa e ambiziosa del marchio.

Dalla Fiat Chrysler Automobiles a Stellantis: un’esperienza completa

L’ingresso di Fiorio in Fiat Chrysler Automobiles (FCA) risale al 2013, dove ha ricoperto diversi ruoli di crescente responsabilità. All’interno del gruppo FCA, Fiorio è stato responsabile del Brand Marketing Communication EMEA e ha gestito l’advertising, il digitale, gli eventi, le sponsorizzazioni e i saloni per tutti i marchi del gruppo, tra cui Jeep, Fiat, Alfa Romeo e Lancia. Questa esperienza gli ha permesso di sviluppare una conoscenza profonda delle dinamiche di marketing per i brand iconici del gruppo, posizionandolo come un punto di riferimento per le strategie comunicative di Stellantis.

Nel 2019, Fiorio è stato nominato capo del team di lancio della Nuova 500 elettrica, un progetto che ha rappresentato una svolta significativa per il marchio Fiat verso l’elettrificazione e la mobilità sostenibile. La nuova 500 elettrica è oggi una delle vetture più popolari nel segmento elettrico, un successo che evidenzia la capacità di Fiorio di unire innovazione e storytelling nel lancio di nuovi modelli.

Le esperienze precedenti e il passato nel marketing sportivo

Prima di approdare nel gruppo FCA, Fiorio ha maturato una vasta esperienza nel settore dei grandi eventi e del marketing sportivo, lavorando in agenzie specializzate in eventi sportivi e in comunicazione. Questo background ha contribuito a rafforzare la sua visione creativa e la sua capacità di gestire progetti complessi, qualità che si sono rivelate fondamentali nel suo percorso in FCA e Alfa Romeo. Fiorio è inoltre membro del board di Basicnet, azienda che gestisce marchi iconici come Superga, Kappa, Sebago e Kway.

Le prospettive future e l’impegno di Alfa Romeo nel marketing globale

Con la nuova nomina, Fiorio punta a consolidare la presenza globale di Alfa Romeo, rafforzando l’identità del marchio e promuovendo iniziative di marketing che esaltino il prestigio e la tradizione del brand, senza perdere di vista l’innovazione. La gestione del marketing globale è cruciale per un marchio come Alfa Romeo, che combina una lunga tradizione con una visione orientata al futuro.

Fiorio subentra a Eligio Catarinella, che assume ora il ruolo di responsabile Sales and Marketing di Stellantis per la regione Enlarged Europe. Catarinella, forte della sua esperienza in Alfa Romeo, riporterà direttamente a Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer Enlarged Europe.