CUPRA e Premier Padel MILANO P1: Milano protagonista mondiale del padel

Dal 2 all’8 dicembre, l’Allianz Cloud di Milano tornerà a essere il cuore pulsante del padel internazionale con la terza edizione del Premier Padel MILANO P1.

Per il terzo anno consecutivo, CUPRA sarà partner ufficiale dell’evento, consolidando il suo legame con uno degli sport in maggiore ascesa a livello globale.

Con un approccio visionario e innovativo, CUPRA ha creduto nel potenziale del padel fin dalle sue origini, supportandolo con una dedizione che ha contribuito a renderlo un fenomeno planetario. "Il legame tra CUPRA e il padel è autentico e naturale", ha dichiarato Pierantonio Vianello, Direttore di CUPRA in Italia. "Fin dall’inizio, abbiamo voluto fare la differenza, sostenendo chi credeva nel potenziale del padel e nel suo futuro. Questa collaborazione non è solo una sponsorizzazione, ma una vera partnership strategica che ci consente di essere protagonisti in uno dei fenomeni sportivi più in crescita degli ultimi anni".

Un programma ricco di sport e spettacolo

Il Premier Padel MILANO P1 2024 vedrà sfidarsi 48 coppie maschili e 32 femminili, tra cui spiccano i nomi dei CUPRA padel ambassador: Alejandro Galán, Federico Chingotto e le top player Ariana Sánchez, Paula Josémaría, Delfina Brea, Beatriz González e Sofia Araujo, tutti ai vertici delle classifiche mondiali.

Per l’occasione, Milano accoglierà oltre 30.000 spettatori, confermandosi una delle capitali mondiali del padel. Il torneo si svolgerà su campi all’avanguardia e offrirà un’esperienza immersiva grazie alla presenza di partner e sponsor, tra cui CUPRA, che mostrerà il suo impegno sia nello sport che nell’innovazione tecnologica.

Serata inaugurale al CUPRA Garage Milano

Il 4 dicembre, presso il CUPRA Garage Milano in Corso Como 1, si terrà la serata inaugurale del torneo, un appuntamento esclusivo organizzato in collaborazione con NSA. L’evento, che inizierà alle 20:00, vedrà la partecipazione di personalità di spicco del mondo dello sport e delle istituzioni, tra cui Luigi Carraro, Presidente FIP, Marco Gamberale, CEO di NSA GROUP, Martina Riva, Assessore allo Sport del Comune di Milano, e l’ex campione di calcio Demetrio Albertini.

Sarà un’occasione per celebrare il padel e dare il via a una settimana di sport, passione e innovazione, in cui Milano si confermerà come una delle città più attive nel panorama internazionale del padel.

Le novità CUPRA al Premier Padel MILANO P1

Accanto al torneo, CUPRA presenterà le sue ultime novità automobilistiche, consolidando il legame tra sport e innovazione. Protagonista assoluta sarà la nuova Formentor, il modello più venduto del marchio, che per l’occasione si mostrerà in una veste ancora più audace, caratterizzata da dettagli di design distintivi come il frontale shark nose, i fari matrix LED e il logo illuminato.

Insieme alla Formentor, saranno esposti altri due modelli simbolo della filosofia CUPRA: il SUV elettrico Tavascan, che combina sportività e sostenibilità, e il nuovo Terramar, un SUV pensato per conquistare nuovi segmenti di mercato grazie alla sua gamma di motorizzazioni che spazia dal combustione all’ibrido plug-in.

Il padel: un fenomeno inarrestabile

L’edizione 2024 del Premier Padel MILANO P1 si inserisce in un contesto di crescita senza precedenti per il padel. Nel 2023, sono stati aperti in media 111 nuovi campi ogni settimana, confermando l’interesse globale per questa disciplina. L’Italia, con oltre 9.000 campi, si posiziona al secondo posto mondiale, subito dopo la Spagna.

"Il padel è diventato un fenomeno sociale e sportivo che incarna perfettamente i valori di CUPRA: dinamicità, spirito di squadra e passione per la sfida", ha aggiunto Vianello.

CUPRA e il futuro del padel

La partnership con il Premier Padel MILANO P1 conferma l’impegno di CUPRA nel supportare non solo i campioni di oggi, ma anche il futuro di questo sport. Con un approccio che combina innovazione, sostenibilità e passione, CUPRA dimostra ancora una volta di essere un marchio capace di superare i confini tradizionali, creando esperienze uniche che coniugano sport e lifestyle.

Non resta che attendere l’inizio del torneo per vivere una settimana all’insegna dello spettacolo, dello sport e dell’innovazione, in cui Milano sarà ancora una volta protagonista assoluta.