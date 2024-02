Dacia al GMIS: tre novità mondiali per un futuro elettrizzante e avventuroso

Dacia conferma la sua presenza al Salone Internazionale di Ginevra 2024, promettendo di stupire il pubblico con tre anteprime mondiali che riflettono il suo spirito innovativo e la dedizione alla sostenibilità.

Tra il 26 febbraio e il 3 marzo, l'iconico brand esporrà il Nuovo Duster, la Nuova Spring e il prototipo Sandrider, destinato alla leggendaria Dakar, su uno stand di 900 m^2, anticipando un futuro eccitante per gli appassionati dell'automotive.

Il Nuovo Duster, terza generazione del SUV amato a livello globale, si presenta con un design ancora più marcato e opzioni motoristiche all'avanguardia, tra cui la GPL ECO G100, l'HYBRID 140 e il Mild-Hybrid 48V TCe 130, disponibile sia in versione 4x2 che 4x4. Con oltre 2,2 milioni di unità vendute, Duster si riconferma come la scelta ideale per le famiglie, offrendo il miglior rapporto qualità/prezzo della sua categoria a partire da 19.700 euro.

La Nuova Spring si distingue nel panorama delle auto elettriche grazie al suo design rinnovato, la leggerezza unica e una serie di funzionalità smart che rendono la guida quotidiana più semplice e piacevole. Disponibile con motorizzazioni da 45 CV e 65 CV, Spring si propone come la soluzione elettrica più conveniente sul mercato, mantenendo il suo impegno verso un futuro sostenibile.

Infine, il prototipo Sandrider incarna l'ambizione di Dacia di affrontare le sfide più estreme. Progettato per la Dakar e altri rally-raid, rappresenta un laboratorio tecnologico a cielo aperto dove Dacia testerà le sue innovazioni in termini di sostenibilità e resistenza. Il prototipo, alimentato da carburante sintetico, sottolinea l'impegno del brand per una mobilità a basse emissioni di carbonio, offrendo al tempo stesso prestazioni eccezionali.

Il pilota leggendario Sébastien Loeb sarà presente allo stand Dacia, condividendo la sua esperienza e la sua visione al fianco del prototipo Sandrider, sottolineando ulteriormente il legame tra la marca e il mondo delle competizioni.

Il Salone di Ginevra 2024 si preannuncia quindi come un palcoscenico entusiasmante per Dacia, che continua a ridefinire le aspettative con veicoli che combinano innovazione, accessibilità e rispetto per l'ambiente, confermando il suo ruolo di pioniere nel settore automotive.