Dacia chiude un 1° semestre 2024 da record in Italia

Dacia continua a consolidare la sua posizione di leadership nel mercato automobilistico italiano, chiudendo il primo semestre del 2024 con risultati eccezionali.

A giugno, il marchio ha consegnato ben 11.948 veicoli, segnando un record storico mensile nel nostro Paese e registrando un aumento del 49% rispetto a giugno 2023.

Complessivamente, nei primi sei mesi del 2024, Dacia ha consegnato oltre 53 mila unità, un incremento dell'11,9% rispetto all'anno precedente. Questa straordinaria performance corrisponde a una quota di mercato del 5,4%, posizionando il marchio al sesto posto assoluto nel ranking italiano. Dacia si riconferma così come il marchio automobilistico più scelto dai clienti privati in Italia, con una quota di mercato di quasi il 10%.

Tra i modelli più venduti, la Dacia Sandero spicca con ben 33.500 unità consegnate nel semestre, registrando una crescita del 29% rispetto al 2023. La Sandero, recentemente aggiornata con il model year 24 che ha visto un miglioramento delle dotazioni, è ancora l'auto estera più venduta in assoluto nel nostro Paese, rappresentando il 63% del totale delle vendite di Dacia.

Nel mercato dei clienti privati, la Sandero detiene la prima posizione assoluta con 32 mila unità vendute. Anche la Dacia Duster, in attesa del debutto della terza generazione, continua a riscuotere successo, occupando oggi l'ottava posizione con 12.700 unità consegnate.

Particolarmente apprezzata dagli automobilisti italiani è la motorizzazione turbo GPL di Dacia. Più di 36 mila clienti, ovvero tre su quattro, hanno scelto questa opzione che, oltre a garantire un basso costo di esercizio, offre un’elevatissima autonomia grazie al doppio serbatoio GPL/benzina e prestazioni brillanti.

Il 2024 si è rivelato un anno di successo per Dacia, che fa del value for money uno dei suoi principali punti di forza. La seconda parte dell'anno promette ulteriori novità con l'arrivo di modelli molto attesi come il Nuovo Duster, giunto alla terza generazione, e la Nuova Spring 100% elettrica. Questi modelli debutteranno subito dopo la pausa estiva, promettendo di consolidare ulteriormente la posizione di Dacia sul mercato italiano.

In conclusione, il primo semestre del 2024 ha visto Dacia rafforzare la sua leadership e raggiungere traguardi significativi in termini di vendite e quota di mercato. Con una gamma di modelli che continua a soddisfare le esigenze dei clienti e con nuovi arrivi all'orizzonte, Dacia è pronta a continuare il suo percorso di crescita e successo nel mercato italiano.