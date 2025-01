Dacia chiude un 2024 da record e presenta la nuova Bigster: l'intervista a Guido Tocci, Managing Director di Dacia Italia

Abbiamo incontrato Guido Tocci, Managing Director di Dacia Italia, per analizzare i risultati record ottenuti dal brand nel 2024

e scoprire di più sulla tanto attesa Bigster, il nuovo SUV di segmento C che segnerà un’importante svolta per Dacia. Ecco cosa ci ha raccontato.

Il 2024 si è rivelato un anno straordinario per Dacia in Italia. Quali sono i principali risultati raggiunti?

Guido Tocci: “Siamo davvero orgogliosi e soddisfatti del lavoro svolto durante il 2024. I risultati parlano chiaro: abbiamo registrato vendite record con 99.371 veicoli, segnando il miglior anno di sempre per Dacia in Italia dal 2006. Questo ci ha permesso di aumentare la nostra quota di mercato di 0,65 punti rispetto all’anno precedente, consolidando la nostra leadership nel mercato retail per il secondo anno consecutivo. Sandero continua ad essere l’auto estera più venduta in Italia, mentre il nostro GPL rappresenta oltre il 47% del mercato, confermando la nostra capacità di rispondere alle esigenze dei clienti con soluzioni concrete e sostenibili.”

Qual è il segreto del successo di Dacia?

Guido Tocci: “Il nostro successo si basa su un approccio chiaro e focalizzato: comprendere ciò che è essenziale per i clienti e offrire veicoli che soddisfino queste esigenze al miglior rapporto qualità-prezzo. Il nostro posizionamento ‘Best Value for Money’ è il cuore del DNA di Dacia. Inoltre, l’attenzione alla qualità è un aspetto fondamentale: negli ultimi tre anni abbiamo registrato una riduzione del 25% degli interventi in garanzia, e questo dimostra il nostro impegno verso l’affidabilità.”

Parlando di innovazione, cosa rappresenta la nuova Bigster per Dacia?

Guido Tocci: “Bigster è il nostro primo SUV di segmento C e segna una vera e propria svolta nella storia di Dacia. Arriverà nella primavera del 2025 e incarnerà pienamente i valori del brand: essenzialità, robustezza e accessibilità. Questo modello è pensato per una clientela moderna ed esigente, che cerca un veicolo eco-smart, versatile e ideale sia per l’outdoor che per i grandi viaggi. Bigster è la dimostrazione che si può innovare senza rinunciare a offrire un prodotto accessibile e concreto.”

Come si posiziona Bigster rispetto alla concorrenza?

Guido Tocci: “Il segmento C è uno dei più competitivi, ma siamo fiduciosi che Bigster farà la differenza grazie a un design distintivo, contenuti tecnologici di livello e un comfort superiore. Sarà un modello che risponde perfettamente alle attese dei clienti, mantenendo il focus sull’essenziale, ma con quel tocco di stile cool che rappresenta l’identità di Dacia.”

Quali sono le aspettative per il 2025 con l’arrivo di Bigster?

Guido Tocci: “Ci aspettiamo che Bigster diventi un punto di riferimento nel segmento C. Il suo debutto rappresenta un passo strategico per espandere la nostra offerta e raggiungere nuovi clienti. Con Bigster, Dacia punta a consolidare ulteriormente la sua presenza sul mercato italiano, offrendo un modello che unisce qualità, accessibilità e sostenibilità in un unico prodotto.”

Dacia chiude il 2024 con risultati straordinari e si prepara a un 2025 altrettanto ambizioso grazie al lancio di Bigster. Guido Tocci ci ha trasmesso tutta la passione e la visione strategica che guidano il brand verso nuovi traguardi. Non ci resta che aspettare la primavera del 2025 per vedere la Bigster su strada.