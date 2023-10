Dacia: cresce del 16,7% nei primi 9 mesi in Europa

I 4 principali modelli del Brand registrano una significativa crescita da inizio anno: Spring +40,6%, Sandero +18,3%, Duster +4,1% e Jogger +76,1%.

Le vendite di DACIA Sandero totalizzano 199.516 esemplari, in aumento del 18,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sandero si riconferma primo veicolo venduto a privati in Europa dal 2017*.

Con 154.460 unità vendute, DACIA Duster è in crescita del 4,1% rispetto allo stesso periodo del 2022. Si riconferma sul podio europeo dei SUV venduti a privati*.

Con 70.932 unità vendute da gennaio a settembre, DACIA Jogger registra una crescita del 76,1% e si posiziona al primo posto del segmento C-Retail, esclusi i SUV*.

Con 44.262 esemplari consegnati, Spring registra un aumento del 40,6% rispetto al 2022 e riconferma la sua posizione sul podio dei veicoli elettrici venduti a privati in Europa*.

In Europa, DACIA cresce del 19,6%, più di quanto fatto dal mercato (16,9%).

La quota di mercato di DACIA sul mercato delle autovetture è del 4,4%, +0,1 punti rispetto allo stesso periodo del 2022, nonostante un mix canale sfavorevole sul mercato.

Nel core business storico di vendite a privati, DACIA si riconferma sul podio europeo con una quota di mercato dell’8,4%*.

In Francia, primo mercato di DACIA, ha immatricolato 118.495 veicoli (autovetture + commerciali) nei primi 9 mesi del 2023, con un aumento del 23,2% rispetto al 2022. La quota di mercato delle autovetture ha raggiunto il 9,1%, con una crescita di 0,5 punti, che consente al Brand di riconfermarsi al 3° posto sul mercato auto francese.

DACIA è il 1° brand in Francia sul mercato delle vendite a privati.

Sandero è il modello più venduto a privati e il 3° in tutti i canali.

Spring è al secondo posto del mercato elettrico a privati e in tutti i canali.

Duster è il SUV più venduto a privati.

Jogger è il numero 1 delle vendite a privati del segmento C.

In Italia, sono state vendute 66.160 unità (autovetture + veicoli commerciali) nei primi 9 mesi del 2023, con un aumento del 29,3%. La quota di mercato è in crescita di 0,3 punti.

Sul mercato a privati, DACIA si riconferma al 1° posto con una quota del 9,3% e 2 modelli nella Top 3: Sandero n.2 e Duster n.3.

In Germania, i volumi ammontano a 51.703 unità consegnate (autovetture + veicoli commerciali), in crescita del 25,2% rispetto al 2022. La quota di mercato delle autovetture è in crescita di 0,2 punti.

DACIA si posiziona al 4° posto nel canale delle vendite a privati con 3 modelli nella Top 15.

Sandero è il 3° veicolo più venduto a privati e Duster il 3° SUV nello stesso canale.

Anche la Spagna registra una crescita del 23% con 34.624 unità vendute (autovetture + veicoli commerciali) nei primi 9 mesi del 2023. La quota di mercato è in aumento di 0,2 punti.

Nel canale delle vendite a privati, DACIA si posiziona al 4° posto.

Sandero è il veicolo più venduto sul mercato a privati, ma anche in tutti i canali nei primi 9 mesi dell’anno.

In Romania, il brand registra 36.069 unità consegnate (autovetture + commerciali), +29,2%.

La quota di mercato delle autovetture è in crescita di 3,0 punti rispetto al 2022.

Nel canale delle vendite a privati, la quota di mercato, pari al 40,1%, è in crescita di 4,6 punti.

5 modelli DACIA presidiano la Top 5 delle auto più vendute nel Paese.

4 modelli DACIA si attestano nella Top 5 del mercato delle vendite a privati.

DACIA occupa il 1° posto sul mercato delle vendite a privati.

Tutti i modelli del brand sono al primo posto nei rispettivi segmenti.

PIÙ DI 8 MILIONI DI CLIENTI CONQUISTATI DA DACIA

Nel 2023, DACIA ha superato la soglia delle 8 milioni di unità vendute.

Il posizionamento e la strategia del brand DACIA continuano a conquistare i clienti.

L’allestimento Extreme, presentato a inizio 2023, ha riscontrato un grande successo e ora rappresenta 1/3 degli ordini dei clienti.

L’offerta UP&GO risponde alle esigenze dei clienti del Brand: acquistare un’auto nuova con un ottimo equipaggiamento (UP) e tempi di consegna veloci (GO). Sono oltre 100.000 i clienti che hanno già optato per quest’offerta

La success story di DACIA continua con volumi in aumento del 16,7% nei primi 9 mesi del 2023. Con la sua strategia di costante ridefinizione dell’essenziale, proponendo il miglior rapporto prezzo / prestazioni, il Brand ha saputo conquistare oltre 8 milioni di clienti dal 2004, riconfermandosi sul secondo gradino del podio europeo delle vendite a privati. Siamo molto contenti della fiducia che i nostri clienti ripongono in noi. Xavier MARTINET, Direttore Marketing Vendite e Operazioni di DACIA

Volumi Mondo 9 mesi 2023 (autovetture + veicoli commerciali):

DACIA Sandero

199.516

DACIA Duster

154.460

DACIA Jogger

70.932

DACIA Spring

44.262

DACIA Logan

20.789

DACIA altre

3.552

Totale

493.511