Dacia cresce del 6,8% su un mercato europeo in calo rispetto al 2021

In un mercato automotive, sempre penalizzato dalla crisi sanitaria, ma anche da quella dei componenti elettronici e della logistica,

Dacia è riuscita a cavarsela egregiamente con un totale di 573.800 vendite nel 2022, pari a una crescita del 6,8% rispetto al 2021. Il 2022 ha anche segnato una svolta nella storia di Dacia che ha superato il traguardo simbolico degli 8 milioni di veicoli venduti dal 2004.

Nel perimetro di commercializzazione di Dacia, il mercato è in calo del 5,5% nel 2022 rispetto al 2021. La performance commerciale della Marca conferma l’interesse del suo posizionamento basato sul miglior rapporto prestazioni / prezzo. Si concretizza, in particolare, con il successo della nuova gamma presso i clienti privati. Nel 2022, Dacia ha raggiunto in Europa una quota di mercato record del 7,6% (contro 6,2% nel 2021) sul mercato dei veicoli venduti a privati, consolidando per il secondo anno consecutivo il suo posto sul podio europeo. Dacia ha registrato in Europa anche quote di mercato record per le autovetture + veicoli commerciali* raggiungendo il 3,7%, con un aumento di 0,5 punti rispetto al 2021, e per le autovetture*attestandosi al 4,2%, con una crescita di 0,7 punti rispetto al 2021.

Oltre a mantenere la leadership in Marocco, Dacia consolida le sue posizioni in Europa con un aumento del 15,4% dei volumi di vendite di autovetture su un mercato in calo del 4%.

In Francia, primo mercato di Dacia, la Marca ha immatricolato 130.800 autovetture nel 2022, pari a un aumento del 4,5% rispetto al 2021, su un mercato in calo del 7,8%. Questo risultato ha comportato un aumento della quota di mercato di 1 punto attestandosi all’8,6%, percentuale che consente alla Marca di posizionarsi, per la prima volta nella sua storia, sul terzo gradino del podio delle autovetture. Nel canale delle vendite a privati, Dacia vanta una quota di mercato del 15,8%, in aumento di 1,3 punti, il che significa che 1 cliente privato su 6 ha scelto Dacia nel 2022.

In Germania, dove il mercato è dominato dalle offerte del segmento C, Dacia ha registrato, nel 2022, la sua migliore performance commerciale con una crescita del 50% dei volumi con 60.300 autovetture vendute e una quota di mercato che ha superato, per la prima volta della sua storia, il 2% nel mercato delle autovetture e il 5% in quello delle vendite di veicoli a privati. Dacia ha così superato alcune marche ben consolidate su questo mercato, attestandosi al sesto posto nelle vendite di veicoli a privati.

Dacia è cresciuta anche in Italia con 67.300 autovetture vendute, con un aumento del 9,2% rispetto al 2021, su un mercato in calo del 9,7%. Con il 5,1%, la quota di mercato delle autovetture è aumentata di 0,9 punti rispetto al 2021.

Nel canale delle vendite a privati, Dacia si attesta come quarta Marca, guadagnando un posto in classifica rispetto al 2021, con una quota di mercato dell’8,3%, in aumento di 2 punti rispetto al 2021