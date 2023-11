Dacia entra nel mondo del gaming alla Milan Games Week

Il brand leader del mercato italiano col migliore rapporto qualità prezzo porta alla fiera del gaming 3 modelli della sua gamma in versione Extreme:

la 100% elettrica DACIA Spring, il 7 posti DACIA Jogger ed il SUV iconico del Brand, DACIA Duster, con l’obiettivo di raccontare ai tantissimi visitatori attesi le caratteristiche innovative dei suoi prodotti ed i valori del brand:

Essential but Cool: ridefinisce il concetto di essenzialità in un’auto, è concreta ma anche accattivante nello stile, nel design;

Robust & Outdoor: affidabile, robusta e con spiccata vocazione alla vita outdoor;

Eco-Smart: intelligente nell’offrire diverse alimentazioni come il GPL o la tecnologia ibrida, ma anche soluzioni semplici ma funzionali ed intelligenti che semplificano e migliorano la vita con l’auto.

Attraverso l’Extreme Labyrinth, un labirinto interattivo di oltre 100 m2 collocato sullo stand all'interno del Padiglione 13 dedicato al mondo Esports & Gaming, gli oltre 150 mila ospiti attesi nel week end potranno cimentarsi in un experience sul mondo DACIA rispondendo a domande sul Brand e mettersi in gioco in un percorso che avrà l’obiettivo sia di intrattenere, ma anche di trasmettere i valori della Casa e le caratteristiche vincenti dei prodotti esposti.

DACIA Duster Extreme e Spring Extreme saranno esposte all’ingresso del labirinto, mentre DACIA Jogger Extreme all’uscita del labirinto e quest’ultimo sarà allestito anche con l’innovativo Pack Sleep e la tenda, che declinano alla perfezione la vocazione outdoor del Brand.

Quella realizzata da DACIA sarà un'innovativa creazione che mette in risalto i dettagli, le curiosità e gli elementi principali di ogni auto e che vedrà la partecipazione di diversi gamer che si alterneranno sullo stand per interagire con il mondo DACIA.