Dacia svela i prezzi e la gamma del nuovo Duster, prezzi da 19.700 euro

Nuovo DACIA Duster prosegue la storia di un modello che è diventato non solo un riferimento sul mercato, ma anche una vera e propria icona del Brand e dei suoi valori:

Essential but Cool, Robust & Outdoor, Eco-Smart. Modello nato nel 2010, è stato aggiornato nel 2013 mentre nel 2017 è arrivata la seconda generazione, aggiornata a sua volta nel 2021 (nel 2022 ha adottato il nuovo logo del Brand): Duster si è imposto sul mercato stravolgendo i codici tradizionali del mondo dei SUV, democratizzandolo. Venduto in oltre 310 mila unità in Italia, è da tempo sul podio dei B SUV più apprezzati nel nostro Paese.

DACIA svela la gamma ed i prezzi italiani della terza generazione di Duster, un modello la cui apertura ordini è prevista per il mese di marzo e le cui consegne avverranno a partire da metà anno.

Fedele ai valori del Brand, Nuovo Duster continua a distinguersi per il suo eccezionale rapporto qualità prezzo ed offre interni moderni e spaziosi, arricchiti da equipaggiamenti e soluzioni inedite.

La gamma italiana ha un listino che parte da 19.700 euro e si declina in 4 allestimenti, 3 motorizzazioni, 2 tipi di trazione e 2 trasmissioni, per un totale di 12 combinazioni possibili, in grado di soddisfare al meglio le esigenze di mobilità dei clienti italiani.

La gamma di Nuovo Duster si articola in 4 allestimenti: Essential, Expression e una doppia offerta inedita al vertice della gamma. Due declinazioni diverse per vocazioni diverse, ma proposte allo stesso prezzo. Con un design esclusivo impreziosito da tocchi color rame, Nuovo Duster in allestimento Extreme si rivolge agli appassionati di attività all’aria aperta che desiderano un veicolo robusto e pratico (sono presenti le sellerie in MicroCloud lavabili, le barre da tetto modulabili ed altro ancora). Nuovo Duster in allestimento Journey si rivolge, invece, a chi predilige l’eleganza discreta, il comfort e la tecnologia (sono presenti di serie il freno di stazionamento elettrico automatico, la Media Nav Live, ecc.).

YouClip, nuovi accessori intelligenti “in stile DACIA”. Si tratta di un sistema semplice e ingegnoso che consente di fissare in modo pratico e sicuro molti accessori dedicati in punti chiave dell’abitacolo di Nuovo Duster. Questa terza generazione dell’iconico modello DACIA è dotata di serie di 4 punti di aggancio YouClip (su allestimento Essential) o 6 sugli altri (installati direttamente in fabbrica). A questi si possono poi aggiungere 2 altri punti di ancoraggio sui poggiatesta dei sedili anteriori, come supporti (nella gamma accessori) per tablet di chi siede dietro, ad esempio.

Per quanto riguarda i colori disponibili, la tavolozza si arricchisce con l’aggiunta della inedita tinta Beige Sandstone (metallizzata). Il cliente potrà anche scegliere tra altre 6 tinte: Lichen Kaki, Verde Oxide, Brun Terracotta, Grigio Scisto, Nero Nacré e Bianco Ghiaccio.

Nuovo DACIA Duster porta al debutto l’inedito motore benzina TCe 130 che adotta un sistema mild-hybrid da 48V. Questa motorizzazione, novità assoluta per DACIA, offre ai clienti un primo livello di elettrificazione (ibrida leggera) ed è abbinata ad un cambio manuale a sei rapporti. Questo propulsore, abbinabile alla trazione anteriore o alla trazione integrale, si caratterizza per il frazionamento a 3 cilindri con cilindrata 1.2L ed è dotato di sovralimentazione con turbo. Come detto, adotta un sistema mild-hybrid da 48V e questo permette a questa versione di ridurre il consumo medio e le emissioni di CO2 di circa il 10%.

Adottata da DACIA su Jogger a inizio 2023, la motorizzazione full HYBRID 140 giunge ora su Nuovo Duster ed è abbinato ad un cambio automatico con innesto a denti privo di frizione: offre ottime prestazioni e consumi ed emissioni ridotti. Nuovo Duster HYBRID 140 permette di circolare in città fino all’80% del tempo in modalità 100% elettrica, con una riduzione dei consumi in ciclo urbano fino al 40% (rispetto ai motori termici equivalenti in ciclo urbano), senza cambiare abitudini di guida.

DACIA è poi l’unico costruttore a proporre l’alimentazione bifuel benzina-GPL su tutti i modelli termici della gamma, con il label ECO-G. Nuovo Duster può contare anche sulla motorizzazione ECO-G 100 che è costituita da un motore 3 cilindri turbo da 1.0L alimentato a benzina e GPL. Questa comprovata alimentazione alternativa fornita in primo equipaggiamento permette a Nuovo Duster ECO-G 100 di emettere in media il 10% di CO2 in meno rispetto alle motorizzazioni benzina equivalenti.

ALLESTIMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

ESSENTIAL EQUIPAGGIAMENTI: DESIGN: AEBS / ABS /ESP Barre tetto longitudinali nere Alzacristalli elettrici anteriori Cerchi in acciaio da 16". Aria condizionata manuale Maniglie delle porte nere Computer di bordo con schermo TFT da 3,5". Retrovisori esterni neri Intelligent speed assist (ISA) Sellerie Essential Lane departure warning e lane keep assist Media control (streaming audio Bluetooth con supporto telefono, 4 altoparlanti, USB) Regolatore e limitatore di velocità Sedile conducente regolabile in altezza Sensori di parcheggio posteriori Volonte Soft Feel regolabile in altezza e profondità EXPRESSION = ESSENTIAL + EQUIPAGGIAMENTI: DESIGN: Alzacristalli elettrici posteriori Cerchi in lega da 17" diamantati Alzacristalli anteriori elettrici impulsionale lato conducente Maniglie delle porte esterne in tinta carrozzeria Computer di bordo 7" Sellerie Expression Consolle centrale con vano Media Display 10'': radio DAB, WIFI smartphone replication, 4 altoparlanti Retrocamera di parcheggio Sensore pioggia JOURNEY = EXPRESSION + EQUIPAGGIAMENTI: DESIGN: Caricabatterie a induzione Cerchi in lega 18'' diamantati Climatizzatore automatico Barre tetto in grigio megalite Fari fendinebbia Retrovisori grigio megolite Freno di stazionamento elettrico Vetri posteriori oscurati Key less entry Media Nav live con touchscreen 10,1'' + 6 altoparlanti Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente EXTREME = EXPRESSION + EQUIPAGGIAMENTI: DESIGN: Clima automatico Barre tetto modulari Fari fendinebbia Cerchi in lega 17 ‘’ neri semi- diamantati con coprimozzo rame Key less entry Inserti decorativi interni color rame Sedile conducente a regolazione lombare, passeggero regolabile in altezza Retrovisori esterni color rame Tappetini in gomma specifici con motivo topografico Selleri in TEP MicroCloud lavabile YOU CLIP 3-in-1 Vetri posteriori oscurati