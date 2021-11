Dal 2025 BMW utilizzerà acciaio prodotto in modo green

A partire dal 2025 Bmw prevede di rifornirsi di acciaio, la cui produzione è considerata una delle principali fonti di emissioni di CO2 a livello globale, riducendo le emissioni ad esso legato fino al 95% e senza l’utilizzo di risorse fossili come il carbone.

Per questo BMW ha recentemente raggiunto un accordo con la startup svedese H2 Green Steel, che utilizza idrogeno ed energia verde da fonti rinnovabili per la produzione di acciaio. “Il nostro obiettivo è quello di ridurre le emissioni di CO2 derivanti dalla supply chain dell'acciaio di circa due milioni di tonnellate entro il 2030. Approvvigionarsi di acciaio prodotto utilizzando idrogeno ed energia verde può dare un contributo vitale nel raggiungimento di questo obiettivo” ha dichiarato Andreas Wendt, membro del consiglio di amministrazione di Bmw e responsabile degli acquisti e della rete dei fornitori.

Oltre alla fornitura di acciaio prodotto utilizzando energia verde, il Nmw Group e H2 Green Steel hanno concordato la creazione di un ciclo chiuso dei materiali. H2 Green Steel raccoglierà i resti di lamiera, come quelli prodotti negli impianti di pressatura durante la punzonatura delle portiere, e li lavorerà in modo tale che possano essere rispediti agli impianti sotto forma di nuovi rotoli di acciaio, chiamati anche bobine. In questo modo, le materie prime vengono utilizzate più volte in un'economia circolare salvaguardando le risorse naturali. Vista la minor quantità di energia per la produzione, l'acciaio riciclato abbassa le emissioni di CO2 di circa il 50-80% rispetto al materiale primario.

Il BMW Group utilizza già tra il 20% e il 100% di acciaio riciclato nei suoi veicoli e continuerà ad aumentare questa percentuale in futuro. Gli impianti di pressatura del BMW Group in Europa lavorano più di mezzo milione di tonnellate di acciaio all'anno. H2 Green Steel sta costruendo il suo sito di produzione di acciaio nella provincia di Norrbotten, nel nord della Svezia, vicino al Circolo Polare Artico. La regione offre l’accesso a minerali ferrosi di alta qualità, abbondante energia da fonti rinnovabili come l’idroelettrica e l’eolica, un importante porto marittimo e generazioni di know-how nella produzione di acciaio. A differenza dei processi convenzionali che ricorrono al coke per produrre l'acciaio, l'azienda impiega l'idrogeno prodotto con energia verde per rimuovere l'ossigeno dall'ossido di ferro.

Questa riduzione diretta del minerale ferroso produce una quantità di CO2 quasi nulla, evitando così il 95% delle emissioni di CO2 normalmente prodotte. La centrale a idrogeno appositamente costruita, che utilizza acqua ed energia verde provenienti da tutta la regione, sarà integrata direttamente nell'impianto di produzione dell'acciaio. A partire dal 2025, il BMW Group riallineerà la sua gamma di prodotti - che è cresciuta con successo per decenni - sulla base della Neue Klasse. La Neue Klasse sarà caratterizzata da tre aspetti chiave: struttura IT e software completamente ridefiniti, una nuova generazione di propulsori e batterie elettriche ad alte prestazioni e una maggiore sostenibilità nell'intero ciclo di vita del veicolo.