Debutta su Nissan Ariya l’innovativa piattaforma CMF-EV per veicoli elettrici

Nissan svela i dettagli della piattaforma CMF-EV, l’innovativa architettura al debutto in Europa su Nissan Ariya, il nuovo crossover coupé 100% elettrico.

Ariya è la prima vettura dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi ad adottare questa nuova piattaforma, per la quale Nissan è leader.

Soprannominata il “magico tappeto volante”, per la sua estrema versatilità e le immense possibilità offerte a progettisti e designer, la nuova piattaforma sarà la base per una vasta gamma di modelli EV Nissan e supporterà la realizzazione della visione aziendale a lungo termine Ambition 2030.

Entro il 2030, inoltre, sulla nuova piattaforma saranno realizzati 15 modelli elettrici dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, contribuendo a massimizzare l’efficienza produttiva dei tre partners, in linea con gli obiettivi fissati nel piano comune Alliance 2030.

La nuova piattaforma CMF-EV per veicoli elettrici debutta su Nissan Ariya

La piattaforma CMF-EV avrà un ruolo fondamentale nell’offerta Nissan di nuovi emozionanti crossover elettrificati in Europa. Questa nuova era sarà inaugurata da Nissan Ariya, a cui seguirà un nuovo crossover 100% elettrico realizzato nell’ambito dell’iniziativa Nissan EV36Zero, un Electric Vehicle Hub che darà vita al primo ecosistema di produzione di veicoli elettrici al mondo, presso l’impianto Nissan di Sunderland, nel Regno Unito.

La piattaforma CMF-EV dà forma al concetto di “open floor”, con configurazione piatta e alloggiamenti per i motori elettrici situati vicino agli assi anteriore e posteriore. I pacchi batterie sono stati concepiti per essere molto sottili e costituire un supporto strutturale per la vettura.

La nuova piattaforma ha permesso ai progettisti di Ariya di realizzare il concetto di Ma giapponese, che si traduce in una filosofia di design Nissan per sfruttare appieno il potenziale dello spazio vuoto.

L’assenza del tunnel centrale, l’unità di condizionamento posta all'estremità anteriore della vettura e la posizione delle sedute anteriori e posteriori hanno permesso ai progettisti Nissan di ottimizzare lo spazio disponibile. L’abitacolo ampio, la console centrale mobile e il comfort garantito a guidatore e passeggeri fanno di Nissan Ariya un salotto su quattro ruote.

La versatilità della piattaforma permette ai clienti di scegliere fra varie combinazioni di motore e trasmissione, tra cui una configurazione a singolo motore elettrico con due ruote motrici o doppio motore elettrico e tecnologia e-4ORCE.

e-4ORCE è il più avanzato sistema di trazione integrale Nissan, che regola forza motrice e azione del freno sulle quattro ruote e garantisce prestazioni brillanti ed estremo controllo, per affrontare al meglio ogni tipo di tracciato e di superficie.

Inoltre, l’azione bilanciata e controllata dei freni anteriori e posteriori riduce al minimo il beccheggio della vettura, con tutto vantaggio della stabilità e il comfort di guida.

Attualmente Nissan Ariya è disponibile in preordine nel Regno Unito, Norvegia e Paesi Bassi e a breve seguiranno altri mercati in Europa, tra cui l’Italia dove la vettura è attesa entro l'estate.

Ariya è il modello che inaugura un anno di grandi novità per Nissan, un importante passo avanti nel percorso di elettrificazione della propria gamma.