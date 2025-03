DEKRA porta la sicurezza stradale nelle scuole: a Lodi il progetto formativo per i tecnici del futuro

Dalla teoria alla pratica, dall’aula al centro revisioni. A Lodi è ufficialmente partito “Safe Secure Sustainable”,

il progetto di formazione professionale firmato DEKRA, gruppo leader nella sicurezza stradale e nelle ispezioni tecniche, rivolto agli studenti delle scuole secondarie. Il programma ha preso il via all’Istituto di Istruzione Superiore “A. Volta”, coinvolgendo direttamente circa 90 studenti delle classi terze e quarte in un percorso pensato per formare i futuri tecnici della mobilità sostenibile.

Un’idea chiara accompagna questa iniziativa: fornire ai giovani strumenti concreti per affrontare un mondo della mobilità in rapida trasformazione, dove tecnologie, revisioni e sicurezza stradale si fondono in un’unica direzione: un futuro più sicuro, smart e responsabile.

Lanciato nel cuore della città lombarda dove DEKRA ha un forte radicamento territoriale, il progetto segna un ponte tra mondo della scuola e impresa, offrendo agli studenti formazione teorica, attività pratiche e concrete prospettive professionali. Le prime lezioni si sono svolte in aula, ma il percorso prevede anche momenti sul campo presso il centro di revisione DEKRA di Lodi, per osservare da vicino il lavoro del revisore e sperimentare le operazioni di controllo tecnico sui veicoli.

“Questa iniziativa conferma il nostro impegno nella formazione tecnica delle nuove generazioni”, ha dichiarato Toni Purcaro, Executive Vice President DEKRA Group. “Ogni anno realizziamo oltre 28 milioni di revisioni in tutto il mondo, assicurando che ogni veicolo – anche quelli più moderni – sia sempre in condizioni ottimali. Oggi, con ‘Safe Secure Sustainable’, trasmettiamo questo sapere agli studenti, contribuendo a formare una generazione di professionisti consapevoli e qualificati.”

I temi affrontati nel modulo teorico spaziano dalla sicurezza stradale ai sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), fino al ruolo del perito assicurativo e ai requisiti per diventare ispettore di revisione. Nelle prossime settimane, la formazione proseguirà direttamente presso le strutture DEKRA, per un apprendimento operativo, utile anche ai fini del PCTO (ex alternanza scuola-lavoro).

A evidenziare il valore dell’iniziativa è anche Marco Degiorgi, preside dell’Istituto “A. Volta”: “Lodi ha una forte tradizione tecnica e con questo progetto i ragazzi possono confrontarsi con la mobilità del futuro. Collaborare con DEKRA significa aprire le porte a esperienze formative di qualità, capaci di generare competenze e opportunità concrete.”

Il legame con il territorio è un elemento distintivo dell’azione DEKRA, come sottolinea anche Giorgio Casalino, Country Manager Vehicle Inspection per l’Italia: “Siamo a Lodi non solo con un centro revisioni altamente specializzato, ma con l’obiettivo di restituire valore alla comunità. Formare i giovani, offrire tirocini, investire nel capitale umano locale fa parte della nostra visione.”

Il progetto offre infatti certificazione di 5 ore e accesso a stage formativi nei centri di Lodi e Milano. A ciò si aggiunge il lancio della DEKRA Academy, un percorso professionalizzante dedicato alla formazione di periti e revisori, con l’obiettivo di rafforzare la rete nazionale di esperti della mobilità.

A fare da sfondo all’iniziativa c’è un dato allarmante: secondo l’indagine 2024 sulla Qualità della Vita, Lodi è al 95° posto in Italia per sicurezza stradale. Un segnale che rende ancora più urgente il lavoro di sensibilizzazione e formazione rivolto ai giovani.

Con “Safe Secure Sustainable”, DEKRA compie così un passo importante non solo nell’educazione tecnica, ma anche nella promozione di una cultura della responsabilità, portando in aula e nei centri di revisione un messaggio chiaro: la mobilità del futuro sarà tanto più sicura e sostenibile quanto più sarà fatta da professionisti consapevoli.