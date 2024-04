DEKRA, promuove la guida sicura per nella Giornata Mondiale della Terra 2024

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, celebrata il 22 aprile 2024, Toni Purcaro, Executive Vice President del DEKRA Group e Presidente di DEKRA Italia,

ha messo in luce l'importanza della guida sicura e della mobilità sostenibile. DEKRA, azienda leader nel settore delle ispezioni e certificazioni, ha preso l'iniziativa di promuovere comportamenti responsabili alla guida e l'uso di tecnologie eco-compatibili, soprattutto tra i giovani.

Durante l'evento tenutosi a Villa Borghese, nel cuore di Roma, dal 18 al 21 aprile, DEKRA ha allestito il Villaggio per la Mobilità Sicura e Sostenibile. Questo spazio, parte del più ampio Villaggio per la Terra, ha offerto ai visitatori la possibilità di partecipare a dimostrazioni interattive, laboratori educativi e attività volte a far comprendere l'interconnessione tra sicurezza stradale e tutela ambientale.

Purcaro ha sottolineato che "la mobilità sostenibile non si limita alla scelta di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, ma include anche l'adozione di uno stile di guida prudente che riduca il rischio di incidenti". Egli ha evidenziato come ancora troppi siano gli incidenti stradali in Europa, con costi sociali ed economici significativi, e come DEKRA sia impegnata nella diffusione della cultura della prevenzione e nella fornitura di servizi avanzati per veicoli più sicuri e rispettosi dell'ambiente.

Il Villaggio per la Mobilità Sicura e Sostenibile è un esempio dell'impegno di DEKRA a lavorare con istituzioni, aziende e cittadini per promuovere una transizione verso una mobilità che sia green e libera da vittime. "La transizione verso una mobilità verde e a zero vittime è un compito che richiede l'impegno di tutti," ha affermato Purcaro. "Sono certo che iniziative come il nostro Villaggio contribuiranno a rafforzare la consapevolezza collettiva verso questi obiettivi".

La Giornata Mondiale della Terra è un momento per ricordare che abbiamo solo un pianeta e che è responsabilità di tutti prendersene cura quotidianamente attraverso azioni concrete e positive. Con eventi come quello organizzato da DEKRA, si spera di lasciare alle future generazioni un mondo più pulito e strade più sicure su cui viaggiare.