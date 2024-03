Dodge Europe debutta nel campionato WorldSBK 2024

In una mossa senza precedenti, Dodge Europe segna il suo debutto nel mondo delle competizioni motoristiche,

unendosi al WorldSBK 2024 in una partnership che promette di scuotere il panorama dei motori con uno spettacolo senza precedenti. Questa collaborazione, che vede l'unione tra due giganti del settore, porta sulla pista una serie di veicoli ad alte prestazioni, pronti a dimostrare il loro valore in uno degli eventi più elettrizzanti dell'anno.

La flotta fornita da Dodge per questa stagione include cinque modelli iconici che incarnano la forza e l'audacia che da sempre caratterizzano il marchio americano. Tra questi spiccano due Dodge Challenger SRT Hellcat, noti per il loro potente motore V8 HEMI da 6,2 litri e 717 CV, che saranno le safety car ufficiali dell'evento. Accanto a loro, un Dodge Durango SRT e un SUV Dodge Durango Hellcat, rispettivamente con motori HEMI V8 da 6,4 litri e 710 CV, che svolgeranno funzioni cruciali durante le gare, dimostrando che le prestazioni elevatissime e la presenza imponente sul campo non sono esclusiva delle due ruote.

Questa partnership rappresenta non solo un'opportunità per Dodge di mostrare le capacità eccezionali dei suoi veicoli in un contesto di competizione di alto livello, ma anche di condividere con il pubblico del WorldSBK valori come la potenza, la grinta e l'amore per l'adrenalina. I modelli forniti sono tutti veicoli di serie, evidenziando così l'eccezionale "prontezza per la pista" che questi possiedono, rendendoli perfetti per affrontare le sfide dei circuiti mondiali.

La presenza di Dodge sarà inoltre costante e visibile durante tutto l'evento, non solo attraverso le prestazioni delle sue auto in pista ma anche con una significativa esposizione durante le premiazioni, dove una Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye servirà come Expo Car accanto al podio, sottolineando il legame profondo tra il marchio e il mondo delle competizioni motoristiche.

In conclusione, la partnership tra Dodge Europe e il WorldSBK 2024 è una testimonianza dell'evoluzione del marchio americano, che ora entra ufficialmente nel circuito delle competizioni motoristiche, portando con sé una flotta di veicoli che promettono di "potenziare" le emozioni di gara e di offrire un'esperienza indimenticabile ai fan del motorsport di tutto il mondo.