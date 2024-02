Dodge diventa auto e safety car ufficiale del WorldSBK 2024

In una mossa che segna un nuovo capitolo entusiasmante per il marchio americano, Dodge Europe annuncia la sua partnership con il Campionato WorldSBK per la stagione 2024,

diventando l'auto ufficiale e la Safety Car Ufficiale dell'evento. Questa collaborazione rappresenta un'importante svolta per Dodge, che per la prima volta si immerge direttamente nel mondo delle competizioni sportive a due ruote, sposando lo spirito di prestazione e adrenalina che da sempre contraddistingue sia il marchio che il campionato.

La flotta fornita da Dodge per il WorldSBK 2024 comprende cinque veicoli ad alte prestazioni, ciascuno rivestito di una speciale livrea "SBK™", che riflette l'unicità di questa partnership. Tra questi, spiccano due Dodge Challenger SRT Hellcat, mosse dall'epico motore HEMI V8 da 6,2 litri e capaci di erogare una potenza di 717 CV, destinate a ricoprire l'importante ruolo di Safety Car Ufficiali. Accanto a queste, una Dodge Durango SRT e un SUV Dodge Durango Hellcat, entrambi equipaggiati con potenti motori HEMI V8, saranno le auto ufficiali a disposizione della Direzione Gara e del responsabile della sicurezza FIM.

Domenico Gostoli, Head of RAM & Dodge Brands Enlarged Europe, ha espresso grande orgoglio per questa iniziativa: "Questa partnership con il WorldSBK rappresenta un traguardo significativo per Dodge Europe. Condividiamo con il campionato un profondo spirito di competizione e prestazione, e siamo entusiasti di avviare questo percorso, portando il nostro marchio nel cuore dell'azione delle gare motociclistiche."

Francesco Valentino, Head of WorldSBK Commercial & Marketing Department, ha accolto con favore l'ingresso di Dodge nel campionato: "Le muscle car Dodge sono il simbolo della potenza e dello stile, e siamo lieti di includerle nel nostro campionato. La tradizione di Dodge nell'offrire auto ad alte prestazioni risuona con i valori del WorldSBK, rendendo questa partnership estremamente stimolante."

Oltre al ruolo funzionale nelle competizioni, Dodge assicurerà anche una forte presenza visiva durante il campionato, con una terza Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye esposta accanto al podio come Expo Car, garantendo al marchio una visibilità unica durante le cerimonie di premiazione.

L'ingresso di Dodge nel WorldSBK 2024 non è solo una partnership tra due entità che condividono valori simili di eccellenza e performance, ma segna anche un momento storico per il marchio Dodge, che estende il suo impatto nel mondo delle competizioni sportive, promettendo un'esperienza emozionante per i fan delle corse e degli appassionati di auto ad alte prestazioni.