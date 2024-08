Dongfeng in pole position con il Governo italiano per produrre in Italia

Il costruttore automobilistico cinese Dongfeng Motor Group è in fase avanzata di negoziazione con il governo italiano per la costruzione di un nuovo impianto automobilistico in Italia, come riportato da Auto News Europe.

Questo progetto si inserisce negli sforzi dell'Italia per attirare altri grandi produttori automobilistici oltre a Stellantis, attualmente l'unico grande costruttore del paese con marchi come Fiat e Alfa Romeo​.

Il governo italiano, guidato dal primo ministro Giorgia Meloni, ha l'obiettivo di aumentare la produzione automobilistica nazionale a 1,3 milioni di veicoli all'anno, rispetto agli attuali meno di 800.000 veicoli prodotti nel 2023. L'impianto proposto da Dongfeng è destinato a contribuire significativamente a questo obiettivo, servendo come hub di produzione per l'intero mercato europeo​.

L'accordo potenziale prevede la partecipazione del governo italiano con una quota di minoranza nell'investimento, in collaborazione con altri investitori chiave, comprese le società italiane del settore dei componenti. Questo approccio mira non solo ad aumentare la produzione, ma anche a integrare più profondamente l'Italia nella catena di fornitura automobilistica europea​.

Anche Stellantis, un attore chiave nel settore automobilistico italiano, è in trattative con il governo per aumentare la sua produzione annuale in Italia a un milione di unità entro la fine del decennio, un obiettivo raggiunto l'ultima volta nel 2017​.

Oltre a Dongfeng, l'Italia è stata in trattative con altre importanti case automobilistiche, tra cui la cinese Chery Auto, per possibili investimenti nel paese. Questo riflette un approccio globale per rivitalizzare ed espandere il settore automobilistico italiano​​.

Il primo ministro Giorgia Meloni ha recentemente visitato la Cina per rafforzare la cooperazione con la seconda economia mondiale e ridefinire i legami commerciali dopo l'uscita dell'Italia dall'iniziativa Belt and Road​​.

Dongfeng, che è un partner di Stellantis in Cina, sta lanciando i suoi veicoli in Italia, a partire dai modelli elettrici del marchio Voyah, seguiti dai marchi MHero, Nammi e Dongfeng. Questo progetto rappresenta un passo significativo negli sforzi dell'Italia per migliorare la sua industria automobilistica e potrebbe posizionare il paese come un hub cruciale per la produzione automobilistica in Europa​​.