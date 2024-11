DS 4 e DS 4 Hybrid: maxi-affissione e promozione a Milano per un'esperienza di lusso sostenibile

Dal 1° novembre, il centro di Milano è stato impreziosito da una nuova e spettacolare maxi-affissione firmata DS Automobiles, posizionata nella storica piazza Missori, a due passi dal Duomo.

Questa imponente campagna Out-Of-Home (OOH) è dedicata alla berlina compatta DS 4, celebrata per il suo design distintivo, alte prestazioni e comfort superiore. L'installazione copre più di 800 mq totali e domina l’intersezione tra corso Italia, corso di Porta Romana e le vie limitrofe, un’area pulsante di pedoni e veicoli, incorniciata da attività commerciali e istituzioni.

La maxi-affissione si suddivide in due visual principali: al centro, la campagna “DS 4 Upgrade to French class”, che evoca un comfort di viaggio lussuoso, con l’iconica Parigi come sfondo onirico e la DS 4 sospesa su un tappeto di nuvole rosa. Ai lati, la campagna “DS 4 Hybrid, l’ibrido senza la spina” pone l'accento sulla tecnologia avanzata della motorizzazione ibrida autoricaricabile, una soluzione che combina comfort, efficienza e praticità senza la necessità di collegarsi alla rete elettrica.

La Tecnologia Ibrida della DS 4

La DS 4 Hybrid è dotata di un motore a benzina da 136 CV-230 Nm, accoppiato a un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti con un motore elettrico integrato da 21 kW (28 CV) e 55 Nm. L’intero sistema è alimentato da una batteria agli ioni di litio NMC da 0,9 kWh, garantendo un funzionamento efficiente e la ricarica automatizzata durante la guida. Questo tipo di tecnologia consente di ridurre i costi di gestione e ottimizzare il consumo energetico, rendendo la guida non solo più ecologica ma anche più semplice per chi cerca un veicolo innovativo.

Design e Comfort di Classe

Il design della DS 4 non passa inosservato. La berlina compatta esibisce linee eleganti e un profilo atletico che unisce fluidità e nettezza, incarnando l’essenza del lusso francese. L’attenzione ai dettagli è evidente anche negli interni, che sfoggiano materiali pregiati come pelle, Alcantara®, carbonio e legno, lavorati con maestria per offrire un’esperienza sensoriale di alto livello. A rendere l’abitacolo ancora più esclusivo, tecnologie come l’insonorizzazione best in class e il sistema night vision, che garantiscono comfort e sicurezza ottimali.

DS Automobiles ha inoltre integrato per la prima volta in Europa l’Intelligenza Artificiale Generativa di ChatGPT a bordo delle sue auto, aprendo nuove frontiere nella personalizzazione e nella connettività del veicolo. Questa innovazione si inserisce nella visione del marchio di trasformare l’esperienza di guida in un viaggio premium ricco di comfort e servizi digitali avanzati.

Promozione DS 4 Hybrid: Dettagli dell’Offerta

Per chi desidera mettersi al volante della DS 4 Hybrid, è disponibile una speciale formula finanziaria sviluppata in collaborazione con Stellantis Financial Services. L’offerta prevede una rata mensile di 225€ per 35 mesi, con un anticipo di circa 6.800€, un TAN fisso del 4,99% e un TAEG del 6,45%. Al termine del contratto, il cliente ha la possibilità di scegliere se sostituire il veicolo, tenerlo pagando la rata finale o restituirlo. Questa promozione rende più accessibile l’acquisto di una vettura che unisce eleganza, tecnologia e sostenibilità.

Un'Eleganza che Conquista Milano

La campagna pubblicitaria di DS Automobiles a Milano riflette l’impegno del marchio verso un nuovo paradigma di lusso sostenibile e mobilità moderna. Le maxi-affissioni in Piazza Missori, con i loro richiami visivi alla moda e al beauty, rompono gli schemi delle tradizionali pubblicità automotive e attraggono un pubblico sofisticato e attento all’ambiente. Il visual centrale con Parigi e la DS 4 che sfida le leggi della gravità su un tappeto di nuvole rosa, racconta un’esperienza di viaggio trasformata e sublimata, mentre i lati dell’affissione evidenziano i benefici concreti della tecnologia ibrida autoricaricabile.

Un Veicolo per la Mobilità del Futuro

Disponibile negli allestimenti Pallas ed Étoile, la DS 4 rappresenta una perfetta combinazione tra efficienza e stile. Le soluzioni tecnologiche e l’approccio al comfort sono pensati per chi cerca un’auto che sappia coniugare prestazioni e raffinatezza. Con le sue caratteristiche all’avanguardia e le promozioni attuali, la DS 4 Hybrid si conferma una delle scelte più interessanti per chi vuole entrare nel mondo delle auto ibride senza compromessi.

Per ulteriori dettagli e per scoprire tutte le caratteristiche della DS 4 e della DS 4 Hybrid, è possibile visitare il sito ufficiale DS Automobiles o recarsi presso le concessionarie Stellantis.