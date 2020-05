DS 7 CROSSBACK, come funziona il DS Night Vision

Alla velocità di 80 Km/h, DS 7 CROSSBACK percorre più di 22 metri al secondo. A questa velocità di notte, chi è alla guida non ha la possibilità di individuare ogni potenziale pericolo sulla strada. Allo scopo di migliorare la sicurezza di conducente e passeggeri, il sistema DS NIGHT VISION offre una visibilità potenziata e ottimizzata.

DS 7 CROSSBACK propone un set di sistemi di aiuto alla guida completo, come le sospensioni pilotate, la guida autonoma di secondo livello e il riconoscimento dei segni di distrazione o stanchezza del conducente. Per la guida notturna, il sistema indispensabile per preservare la sicurezza prende il nome di DS NIGHT VISION, un altro elemento di esclusività di DS Automobiles.

Come funziona questo sistema?

Una speciale camera a infrarossi è montata all’interno della calandra. L’immagine, indipendentemente dalla velocità di guida, viene trasmessa a una centralina che analizza ogni movimento “letto” dalla videocamera in tempo reale. L’intelligenza artificiale della centralina interpreta i comportamenti di pedoni e animali fino a 100 metri di distanza, sia sulla carreggiata che a lato della strada. L’immagine viene trasmessa, con un trattamento a infrarossi, sul grande schermo digitale posto di fronte al conducente. I pericoli vengono segnalati inizialmente attraverso dei segnali luminosi con livelli progressivi di immagini e allarmi sonori in modo da aiutare chi è alla guida a reagire all’avvicinarsi del potenziale pericolo.

Nessun altro modello dello stesso segmento propone in questo momento un sistema con queste funzionalità.

Qualsiasi fonte di calore è visibile in maniera chiara. Le luci di frenata si illuminano sullo schermo e il fascio luminoso dei fari viene attenuato. Pedoni e animali vengono individuati e resi visibili sullo schermo prima ancora che possano essere visti a occhio nudo.

Il sistema, grazie all’intelligenza artificiale, fa in modo che un adulto che aspetta di attraversare la strada, me è fermo, così come i pedoni che camminano sul marciapiede lontano dalla strada non attivino alcun tipo di allarme. Al contrario, un bambino che corre sulla strada male illuminata, anche se la vettura avanza ad andatura lenta, viene individuato istantaneamente e l’auto emette un suono di allarme in caso di pericolo.

Il sistema DS NIGHT VISION inizialmente non agisce in maniera automatica sui comandi di guida. Spetta comunque alla persona che si trova alla guida reagire alle segnalazioni di pericolo. Se il conducente non reagisce e il potenziale pericolo si avvicina, allora viene attivata la frenata automatica di emergenza, che funziona tra i 5 e gli 85 Km/h.