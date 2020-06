DS 7 CROSSBACK: con Driver Attention Monitoring

La sicurezza è un aspetto che è sempre stato al centro della progettazione dei nuovi modelli per DS Automobiles. La tecnologia rende i sistemi di sicurezza all’avanguardia su DS 7 CROSSBACK grazie alla possibilità di monitorare costantemente lo stato di allerta del guidatore.

DS Driver Attention Monitoring è un evoluto sistema che verifica costantemente il grado di concentrazione di chi è alla guida

Di serie su DS 7 CROSSBACK, garantisce che sicurezza e piacere di guida si mantengano ai massimi livelli

Tecnologia di ultima generazione agli infrarossi, funziona anche con gli occhiali da sole e in ogni condizione di luce

Sono diversi gli elementi che sembrano andare in direzione opposta rispetto a una condotta di guida vigile e allerta. Se da una parte le moderne auto sono diventate più confortevoli e in maniera sempre più premium per il mondo DS Automobiles, dall'altra la stanchezza e le distrazioni possono prendere rapidamente il sopravvento quando si è alla guida.

E’ sufficiente un attimo di disattenzione, per togliere preziosa concentrazione e rendere meno efficaci i numerosi sistemi autonomi di assistenza alla guida, di cui i modelli DS Automobiles sono dotati.

Nel caso del SUV DS 7 CROSSBACK e della berlina DS 9, uno specifico apparato ha il compito di vigilare sulle condizioni di allerta del guidatore.

DS DRIVER ATTENTION MONITORING si compone di una videocamera agli infrarossi installata sopra al volante e una videocamera nella parte superiore del parabrezza. Sorvegliano costantemente gli occhi del conducente per rilevare la fatica osservando il battito delle palpebre, il viso, attraverso l’orientamento dello sguardo, e i movimenti della testa per la distrazione.

La tecnologia agli infrarossi ne garantisce l'efficacia con qualsiasi condizioni di luce e in presenza di occhiali, da vista oppure da sole, rendendo costante il monitoraggio. Al contempo, il sistema analizza la traiettoria della vettura rispetto alle linee della strada, in particolare le deviazioni o le sollecitazioni di frenata del conducente.

A questo punto, viene rilevato qualsiasi calo di attenzione, dato da movimenti non lineari e imprecisi o chiusura degli occhi, e si attiva automaticamente un segnale acustico abbinato ad un alert visivo sul display centrale, di giorno come di notte.

Il quadro strumenti mostra anche un chiaro messaggio "Prenditi una pausa", proprio per incoraggiare il recupero di quell'attenzione che rimane fondamentale per viaggiare in totale sicurezza e godere dell'esclusivo piacere di guida che DS 7 CROSSBACK offre. Un’emozione rigorosamente di serie, proprio come il DS DRIVER ATTENTION MONITORING.