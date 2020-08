DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4: dinamico e sicuro, anche in fuoristrada

In particolar modo il recupero dell'energia derivante dall'utilizzo della funzionalità frenata durante la guida (Brake) fornisce un contributo pari al 25% sulla energia complessiva. Questa funzione permette all’auto una decelerazione, al rilascio dell’acceleratore, in grado di raggiungere 1,2 m/s2 per trasformare l’energia cinetica in nuova energia da immettere nella batteria. Apporto che si rivela fondamentale nel garantire i 58 km di autonomia, nella guida in modalità elettrica a zero emissioni.

Questa modalità consente di approfittare dell'esclusivo piacere che il silenzio dei due motori elettrici di bordo regala, senza rinunciare all'aspetto prestazionale garantito dai 135 km/h di velocità massima con la trazione esclusivamente elettrica.

La ricarica della batteria di trazione, viene in ogni caso completata in 2 ore, con specifica wallbox da 32A. Oltre a dimostrare di essere una ammiraglia amica dell'ambiente, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 promette un importante risparmio sul carburante, visto che sono sufficienti 1,3 litri di benzina per 100 chilometri secondo il rigoroso ciclo di omologazione WLTP.

Economia di esercizio che non incide sulle reattività della vettura, sottolineata dai 5,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Risultato degno di una sportiva purosangue e frutto dei 300 CV complessivi di potenza affiancati da una esuberante coppia di 520 Nm, che definiscono la velocità massima in 240 km/h.

Tre modalità di guida: ibrido, sport e 4 ruote motrici, hanno il compito di affinare ulteriormente il carattere stradale di DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, dando la priorità al contenimento dei consumi piuttosto che alla dinamicità di guida.