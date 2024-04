DS Automobiles accelera sull'elettrificazione con le nuove opzioni HYBRID

Nel 2024, DS Automobiles segna un importante passo avanti nella transizione verso una mobilità più sostenibile, presentando le versioni ibride autoricaricabili delle sue popolari DS 3 e DS 4.

La tecnologia HYBRID, senza necessità di collegamento alla rete elettrica, promette una rivoluzione nel mondo dell'auto, combinando efficienza energetica, risparmio nei costi di gestione e un'esperienza di guida senza precedenti, grazie alla riduzione del rumore e delle emissioni di CO2.

La DS 3 HYBRID e la DS 4 HYBRID rappresentano il culmine dell'innovazione di DS Automobiles, offrendo una soluzione ibrida che non richiede la ricarica da una fonte esterna. Il sistema ibrido autoricaricabile, grazie alla combinazione di un motore a benzina ottimizzato e un propulsore elettrico, permette una riduzione significativa dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2, garantendo allo stesso tempo prestazioni elevate e una guida fluida e confortevole.

La DS 3 HYBRID sfoggia un motore a benzina da 136 CV abbinato a un motore elettrico da 28 CV, per un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 8,4 secondi. La DS 4 HYBRID, con la stessa combinazione di motori, promette prestazioni ancora più impressionanti, accelerando da 0 a 100 km/h in 10,4 secondi. Entrambe beneficiano di una batteria agli ioni di litio NMC da 0,9 kWh che si ricarica automaticamente durante la guida, senza bisogno di cavi o tempi di attesa.

Sia la DS 3 che la DS 4 HYBRID sono progettate per massimizzare il comfort e l'efficienza, offrendo una guida silenziosa in modalità elettrica e un'integrazione impercettibile tra il motore elettrico e quello a benzina. Questo è reso possibile dal nuovo cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti che integra il motore elettrico, offrendo una transizione fluida tra le diverse modalità di guida.

Il sistema HYBRID non solo migliora l'efficienza e la sostenibilità, ma preserva anche le prestazioni e il comfort che caratterizzano i veicoli DS. Con emissioni di CO2 ridotte fino a 112 grammi per chilometro per la DS 3 e 116 grammi per chilometro per la DS 4, queste vetture ibride rappresentano un'opzione ideale per chi cerca un'alternativa ecologica senza compromessi in termini di stile o prestazioni.

In termini di prezzi, la DS 4 HYBRID sarà disponibile a partire da 37.000 euro per l'allestimento PALLAS, e da 41.800 euro per l'allestimento ÉTOILE, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo per chi desidera unire eleganza, prestazioni e responsabilità ambientale.

Con la presentazione delle DS 3 e DS 4 HYBRID, DS Automobiles non solo conferma il suo impegno verso una mobilità più sostenibile, ma ridefinisce anche gli standard di comfort, efficienza e stile nel segmento delle auto ibride.