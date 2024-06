DS Automobiles celebra 70 anni di innovazione a Rétromobile 2025

Nel 2025, DS Automobiles celebrerà il settantesimo anniversario del suo iconico modello DS, un capolavoro dell'innovazione automobilistica e dell'arte del viaggio alla francese.

Lanciata nel 1955 al Salone dell’Auto di Parigi, la DS ha avuto un impatto immediato sul pubblico, come dimostrato dalle migliaia di ordini ricevuti durante il Salone.

Progettata per riflettere l'avanguardia dell'industria francese, la DS si è distinta per la sua architettura tecnica unica, il design elegante, il piacere di guida e le caratteristiche di comfort e sicurezza. Queste qualità le hanno conferito uno status leggendario, rendendola un simbolo di un'arte che trascende il mondo dell’automobile.

In onore di questo importante traguardo, DS Automobiles sarà partner di Rétromobile 2025, uno degli eventi più attesi per gli appassionati di auto d'epoca. Il poster ufficiale della manifestazione mostra i DS Balloon, disegnati dal direttore della pubblicità Claude Puech, uno dei principali protagonisti del lancio della DS. Realizzata nel 1959, questa campagna pubblicitaria ha sottolineato in modo originale e d'impatto il comfort di prima classe offerto dalla DS, una caratteristica che rimane nel DNA del brand.

Il poster presenta una DS 19 di colore arancione “Tortoiseshell blonde” appoggiata su quattro palloni al posto delle ruote, rappresentanti le sfere del sistema di livellamento oleopneumatico delle sospensioni idropneumatiche, che sembrano galleggiare sull'acqua. Le immagini, che elevano la DS al rango di opera d'arte d'avanguardia, hanno fatto il giro del mondo, contribuendo all'influenza della DS nel corso dei decenni.

Rétromobile 2025 sarà uno degli eventi clou delle celebrazioni per il settantesimo anniversario della DS. Il programma dettagliato delle celebrazioni sarà annunciato prossimamente, ma l'attesa è già alta tra gli appassionati e i collezionisti di tutto il mondo.

Il viaggio della DS iniziò nel 1955, quando il suo debutto al Salone dell’Auto di Parigi catturò l'immaginazione del pubblico. Con il suo design futuristico e le innovazioni tecniche, tra cui le sospensioni idropneumatiche e la trazione anteriore, la DS rappresentava un punto di svolta nel mondo automobilistico. Questo modello non solo ridefinì gli standard di comfort e sicurezza, ma divenne anche un simbolo di eleganza e raffinatezza francese.

Negli anni, la DS ha continuato a evolversi, mantenendo sempre la sua distintiva combinazione di innovazione e stile. Il suo impatto è evidente ancora oggi, poiché continua a ispirare nuove generazioni di designer e ingegneri automobilistici.

L'anniversario dei 70 anni della DS non è solo una celebrazione di un'auto iconica, ma anche un tributo alla continua evoluzione e innovazione di DS Automobiles. Partecipare a Rétromobile 2025 offrirà agli appassionati un'opportunità unica di rivivere la storia di questo leggendario modello e di vedere da vicino alcune delle sue versioni più rare e iconiche.

La presenza di DS Automobiles a Rétromobile 2025 sarà un omaggio non solo alla sua storia, ma anche alla sua visione per il futuro. Con un programma di eventi speciali e esibizioni, la celebrazione promette di essere un momento memorabile per tutti gli appassionati di automobili.

Mentre ci avviciniamo al 2025, l'attesa cresce per scoprire quali altre sorprese DS Automobiles riserverà ai suoi fan. Rétromobile 2025 si preannuncia come un evento imperdibile per chiunque ami le auto d'epoca e l'innovazione automobilistica.