DS Automobiles: con la nuova DS 3 sbarca su Pinterest

Dopo essere diventata protagonista su Spotify con le sue playlist e dopo aver attirato l’attenzione dei social con diversi formati video, ora DS Automobiles debutta anche su Pinterest,

il famoso social network dedicato alla condivisione di foto e video. Ed è un debutto naturale per un Brand che ha proprio nella raffinatezza e nella qualità delle immagini uno dei suoi punti di forza. Il canale sbarcherà su questa piattaforma con uno spazio tutto dedicato alla NUOVA DS 3. E anche questa non è una scelta casuale perché la macchina è stata presentata poco tempo fa in occasione dell’inizio della settimana della moda di Parigi, Ready-to-Wear donna primavera-estate 2023, uno degli eventi che ha generato più engagement di sempre proprio su Pinterest: dalle strade di Parigi a quelle virtuali del social network il passo è breve.

In questo percorso un punto importante è la vicinanza al mondo dell’arte grazie alla collaborazione di Matthias Kiss, nato nel 1972 in Francia (da padre ungherese e madre francese), un artista dandy, dirompente, dalla sconfinata energia creativa. Le sue opere sono perfette per Pinterest, perché qui siamo nel mondo di opera visive, di immagini. Senza dimenticare che proprio su questo social c’è la famosa bacheca "Mathias Kiss" che prpone la visualizzazione di idee su specchi, arte in vetro, design.