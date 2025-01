DS Automobiles: eleganza e maestria nella nuova campagna pubblicitaria

DS Automobiles inaugura il 2025 con una campagna pubblicitaria innovativa, capace di fondere eleganza, creatività e maestria artigianale.

A partire da gennaio, gli spettatori potranno immergersi in uno spot televisivo che si distingue per il suo approccio audace e poetico, ispirato all’arte e alla cultura francese.

Un simbolo dorato per la nuova serie Édition France



Al centro dello spot, diretto da Wilfrid Brimo e prodotto da La Pac, si trova un processo di trasformazione unica: oggetti iconici della cultura e del lusso francese – dai raffinati accessori di moda a opere d’arte – si fondono in un fluido dorato. Questo liquido prezioso dà vita al logo DS, simbolo di eccellenza e di eleganza senza tempo, celebrando la nuova serie speciale Édition France.

Questa esclusiva edizione, disponibile per l’intera gamma DS, si distingue per dettagli raffinati che richiamano il colore oro del logo e per equipaggiamenti premium, testimoniando l’impegno del marchio nella ricerca dell’eccellenza.

Un’esperienza che ridefinisce la comunicazione automotive



“La nuova campagna pubblicitaria incarna appieno il DNA della Marca DS, fatto di eleganza, savoir-faire e audacia creativa,” afferma Alessandra Mariani, Direttore Marketing di DS. “Questo spot rompe gli schemi tradizionali della comunicazione automotive, trasportando il pubblico in un universo onirico dove ogni viaggio diventa arte, magia ed esperienza assoluta. Un omaggio alla nostra firma: ‘Travelling is an art’.”

Oreficeria visiva senza CGI



Girato senza l’uso di CGI, lo spot rappresenta una vera e propria opera d’arte, capace di raccontare in modo spettacolare il savoir-faire di DS. La materia prende forma in una sequenza poetica, culminando nella silhouette raffinata di un’automobile che unisce fluidità e innovazione.

Una diffusione multisensoriale



Il film, trasmesso sui principali canali televisivi nazionali, sarà accompagnato da una campagna multicanale che include radio, digital e affissioni. Un invito a scoprire il lusso e la maestria che solo DS Automobiles sa offrire.