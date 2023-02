DS Automobiles nomina Julien Dumas suo ambasciatore in cucina

Espressione di arte e raffinatezza, allo stesso modo della cultura e della moda,

l’alta gastronomia è uno dei simboli dello stile di vita francese e rappresenta un territorio premium in linea con il Brand. L’esclusivo programma ONLY YOU PRIVILEGE, DS Automobiles mantiene un chiaro interesse nella cucina per sostenere progetti esclusivi e premium.

Dal 2010, il pasto gourmet francese è stato registrato come patrimonio culturale immateriale dall'UNESCO. Il piacere del gusto, l'armonia tra l'uomo e i prodotti della natura, la scelta accurata dei piatti, le numerose ricette, i grandi prodotti i cui sapori si intersecano tra loro, l'accostamento di piatti e vini, lo stile della tavola e il linguaggio ad hoc del corpo durante la degustazione sono identificativi di condivisione e di apprezzamento.

Per sostenere questo impegno, Julien Dumas diventa ambasciatore della cucina di DS Automobiles. Chef stellato – che lavora per il ristorante Bellefeuille nell'hotel Saint James Paris – offre una cucina stagionale dedicata alla natura.

Julien Dumas privilegia rapporti diretti con i suoi fornitori: orticoltori, pescatori e allevatori, sostenendo l'autenticità dei prodotti a km zero e la massima qualità grazie alla ricerca delle migliori materie prime offerte dal territorio francese.

Oltre ad essere ambasciatore della cucina di DS Automobiles, Julien Dumas guida una nuova DS 7 E-TENSE Plug-In Hybrid, con un autonomia fino a 65 chilometri (ciclo WLTP) in modalità a emissioni zero. Con la sua tecnologia, la scelta dei materiali e la sua eleganza, NUOVO DS 7 E-TENSE ti invita nel mondo della FRENCH ART OF TRAVEL per esplorare nuovi percorsi e incontrare produttori alla ricerca di prodotti di qualità.

"Apprezzo molto l'approccio di DS Automobiles al futuro sia per la passione legata al tema del viaggio che per lo sviluppo della tecnologia come parte della transizione energetica. Se traduco questi valori nel mio campo allora sono i pilastri della cucina che vorrei: stagionale e vicina all'ambiente. Proprio come DS Automobiles, lavoro a stretto contatto con gli artigiani. Ho coltivato il mio orto e sono molto legato al mare. Nel mio menù, racconto le storia dei miei viaggi tra città e mare tra i prodotti che più li rappresentano. Questi viaggi sono sempre una nuova esperienza che amo condividere".Julien Dumas, ambasciatore della cucina di DS Automobiles

"Quando si parla di esperienza francese, la cucina è essenziale. Lo chef Julien Dumas ha una firma unica. È molto vicino alle persone con cui lavora. Queste relazioni si traducono attraverso storie memorabili e prodotti straordinari. Questo desiderio di eccellenza, di condivisione e questa autenticità sono valori che ci sono cari. Insieme vogliamo dar luce allo stile francese. Anche la responsabilità ambientale è una missione comune, perché DS Automobiles lancerà solo modelli 100% elettrici dal 2024, cioè dal prossimo anno".Béatrice Foucher, CEO di DS Automobiles

Julien Dumas parteciperà a nuove esperienze legate alla FRENCH ART OF TRAVEL come ambasciatore della cucina. Nei prossimi mesi, lo Chef introdurrà il suo universo di ricette con la dimostrazione dell'eccellenza del savoir-faire della sua cucina e di DS Automobiles.

Nel suo ruolo di ambasciatore DS Automobiles, Julien Dumas si unisce a Jean-Éric Vergne, due volte campione di Formula E e pilota del team DS PENSKE Formula E.