Nuova DS 7, eleganza e comfort in un’unica vettura

DS 7 stupisce per le sue linee avveniristiche e raffinate, oltre che per una serie di dotazioni che le permettono di trasformare ogni viaggio in un’esperienza unica.

Caratterizzata da un comfort impareggiabile e da uno stile raffinatissimo, arriva in concessionaria nel mese di settembre la nuova DS 7. "Pur rispettando la personalità e l'eleganza della forma esistente, abbiamo conferito un ulteriore tocco di dinamismo con elementi incisivi. Il carattere della nuova DS 7 viene esaltato, soprattutto nella parte anteriore e posteriore, mentre il suo design si ispira direttamente alle nostre più recenti concept car. Le nuove dotazioni rafforzano anche il carattere degli interni, alla ricerca di una sempre maggiore raffinatezza. La nuova DS 7 è il risultato della collaborazione tra il mio team, i nostri esperti, in particolare i tecnici dell'illuminazione che hanno apportato una tecnologia all'avanguardia, gli ingegneri di DS Performance, senza dimenticare il nostro team di produzione su cui abbiamo puntato per il successo di nuova DS 7” spiega Thierry Metroz, Design Director di DS.

Il carattere della nuova DS 7 deriva dalle significative modifiche apportate alla parte anteriore e posteriore. Sempre elegante, la nuova DS 7 trasmette maggiore dinamismo con linee più affilate e strutturali e un design molto coerente. Il muso completamente nuovo si distingue per linee più nette che sviluppano l'equilibrio di ogni dettaglio. Spinta da propulsori elettrificati fino a 360 cavalli, la nuova DS 7 presenta un frontale dotato della tecnologia DS Pixel LED Vision 3.0, che si distinguono per l'ottimizzazione della gestione dell'emissione luminosa, pur mantenendo i 3 moduli identificativi presenti su tutta la gamma. La funzione Pixel offre il vantaggio di un'illuminazione ottimale. Il flusso luminoso è più potente e regolare, con una portata aumentata fino a 380 metri (abbaglianti). In città, l'ampiezza del fascio luminoso arriva a 65 metri. Le DS Wings e la griglia sono più grandi, mentre il paraurti è stato ridisegnato con un’ampia gamma di colori a seconda del modello. Anche i fari posteriori a LED con effetto vortice, a scaglie e più sottili, sono stati ripensati con una finitura metallica scura, sottolineando così l'espressione unica della nuova DS 7. Il portellone posteriore e il logo sono stati rielaborati con linee più affilate. Le ruote contribuiscono al carattere della nuova DS 7. Dotati di inserti, i nuovi cerchi da 19 pollici migliorano l'efficienza aerodinamica, mentre il trattamento del loro design ne esalta il diametro percepito.

Le cornici dei finestrini e le barre di trasporto sul tetto sono proposte in una variante Gloss Black per enfatizzare il dinamismo della silhouette. Ispirandosi al bracciale metallico di un orologio di lusso, composto da una moltitudine di parti incastrate tra loro, il team di DS Automobiles ha creato la base del sedile e lo schienale da un unico pezzo di pelle e senza un filo di cucitura, per creare un comfort incredibile. Il sedile è realizzato in gommapiuma ad alta densità con una quantità di materiale superiore a quella di un sedile classico. Il confort è migliorato e si mantiene con il passare degli anni grazie al materiale più denso. Disteso, il pezzo di pelle misura inizialmente 450 millimetri in obliquo. Dopo la sagomatura, si riduce a 60 millimetri. La pelle Nappa di altissima qualità proviene direttamente da mucche allevate per la loro carne, in campi senza filo spinato. Dei 4 millimetri di spessore viene utilizzata solo la parte più pregiata, il fiore della pelle. Questo nuovo spessore viene poi tinto in massa con un colore speciale: Nero Basalto o Grigio Perla. Le funzioni di massaggio, riscaldamento e raffreddamento completano il comfort del sedile.

Nuova DS è spinta da motori con diversi tipi di unità di potenza, tra cui un’ampia gamma di tre ibridi plug-in con 225, 300 e 360 cavalli. La nuova DS 7 E-TENSE 225 è dotata di un motore a benzina PureTech 180 e di un motore elettrico da 110 cavalli abbinato ad un cambio automatico a otto rapporti con trasmissione a due ruote motrici. La nuova DS 7 E-TENSE 4x4 300 e la nuova DS 7 E-TENSE 4x4 360 introducono una trasmissione a quattro ruote motrici con un motore PureTech 200 e motori elettrici da 110 e 112 cavalli su ciascun asse. Il modello 360 è stato appositamente messo a punto da DS Performance. La nuova batteria da 14,2 kWh consente di percorrere fino a 65 chilometri a emissioni zero nel ciclo misto WLTP e fino a 81 chilometri nel ciclo urbano. Il tempo di ricarica è di circa due ore con un caricatore da 7,4 kW. Il sistema di infotainment è uno dei maggiori cambiamenti di nuova DS 7, con l'inclusione del DS Iris System. Questa nuova soluzione introduce un'interfaccia totalmente rielaborata, completamente configurabile, reattiva e fluida, supportata dal riconoscimento vocale naturale. Il nuovo schermo touch screen da 12" ad alta risoluzione presenta un menu composto da diversi widget per accedere a tutte le sue funzioni con un unico movimento: per controllare la navigazione connessa, la ventilazione, le fonti audio digitali e le informazioni di viaggio. Questo grande schermo, molto comodo da usare, consente anche di visualizzare le viste anteriori e posteriori, fornite dalle nuove telecamere digitali ad alta risoluzione, e di accedere alla funzione Mirror Screen tramite wi-fi. Un nuovo grande pannello strumenti digitale da 12 pollici con display modificabili e personalizzabili presenta una grafica rinnovata con tutte le informazioni essenziali, come il flusso di energia sulle versioni ibride plug-in.

Nuova DS 7 introduce anche tecnologie per un maggiore comfort e relax, come i sistemi DS Active Scan Suspension e DS Night Visione. Il primo è un sistema di ammortizzazione controllato da una telecamera, unico nella sua categoria, che regola ogni ruota in modo indipendente in base alle imperfezioni della carreggiata, il secondo, una telecamera a infrarossi sorveglia la carreggiata e i lati per rilevare ciclisti, pedoni e animali ad una distanza massima di 100 metri. Il conducente riceve le informazioni sul nuovo display per la strumentazione digitale ad alta risoluzione, con uno speciale avviso in caso di pericolo.