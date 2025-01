DS ÉDITION FRANCE: eleganza e cultura francese in una nuova edizione limitata firmata DS Automobiles

DS Automobiles rende omaggio alla Francia con l’esclusiva edizione limitata DS ÉDITION FRANCE, un tributo raffinato alla cultura francese e all’atmosfera unica di Parigi.

Ispirata alla Ville Lumière, questa collezione speciale, disponibile sui modelli DS 3, DS 4 e DS 7, esalta l’artigianalità del marchio attraverso dettagli dorati che richiamano le luci notturne della capitale francese. Basate sull’allestimento PALLAS, le versioni ÉDITION FRANCE si distinguono per interni pregiati in Alcantara® neroe personalizzazioni esclusive che celebrano il savoir-faire francese.

DS 3 ÉDITION FRANCE: compatta, elegante e sostenibile

La DS 3 ÉDITION FRANCE si presenta come una vettura compatta dal design sofisticato. I dettagli dorati, come la doppia linea sotto i finestrini laterali, i coprimozzi e il badge sul cofano, conferiscono un tocco di eleganza inconfondibile.

Gli interni in Alcantara® e tessuto intrecciato Basalt garantiscono un comfort premium, mentre i sistemi tecnologici avanzati, come la telecamera 360° e il monitoraggio dell’angolo cieco, offrono un’esperienza di guida sicura e connessa.

Disponibile con motorizzazioni E-TENSE 100% elettriche e HYBRID da 136 CV, la DS 3 ÉDITION FRANCE consente una mobilità urbana sostenibile. La versione elettrica offre fino a 404 km di autonomia e garantisce zero emissioni in città.

DS 4 ÉDITION FRANCE: stile premium e tecnologia avanzata

La DS 4 ÉDITION FRANCE si distingue per la combinazione di eleganza francese e tecnologia all’avanguardia. Cerchi da 19 pollici, dettagli dorati e interni in Alcantara® nero rendono questa berlina compatta una vera icona di stile. L’edizione limitata include un pacchetto completo di comfort, come i sedili elettrici e la ricarica wireless del telefono.

Le motorizzazioni includono versioni HYBRID, PLUG-IN HYBRID 225 e BlueHDi 130 Automatic, garantendo una guida versatile e sostenibile. Il modello plug-in hybrid permette di percorrere fino a 71 km in modalità completamente elettrica nel ciclo urbano, riducendo le emissioni e il consumo di carburante.

DS 7 ÉDITION FRANCE: l’ammiraglia SUV in versione esclusiva

La DS 7 ÉDITION FRANCE è il fiore all’occhiello della gamma. Questo SUV elegante e potente si arricchisce di dettagli esclusivi, come il badge dorato con la bandiera francese, i coprimozzi dorati e il monogramma "7" dorato sul portellone posteriore. Gli interni presentano sedili in Alcantara® nero e un volante in pelle traforata con cuciture color carminio e oro, un omaggio discreto al tricolore francese.

Le motorizzazioni includono le versioni PLUG-IN HYBRID AWD 300 e PLUG-IN HYBRID 225, con un’autonomia fino a 81 km in modalità elettrica nel ciclo urbano. La versione AWD accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi, unendo performance e sostenibilità.

Un tributo all’artigianalità francese: la campagna “Forgiati nell’eleganza”

Per accompagnare il lancio di questa edizione limitata, DS Automobiles ha ideato una campagna pubblicitaria dal titolo “Forgiati nell’eleganza”, in onda dal 10 gennaio.

La campagna celebra l’eredità culturale francese, mostrando oggetti simbolici che si fondono in una lega preziosa per creare i numeri dei modelli DS. Un richiamo visivo che racconta l’unicità della collezione DS ÉDITION FRANCE e il suo legame indissolubile con l’eleganza e il prestigio della Francia.

Un viaggio tra eleganza e sostenibilità

Con la DS ÉDITION FRANCE, DS Automobiles ribadisce il suo attaccamento alle radici francesi, proponendo un’auto che coniuga raffinatezza artigianale, design esclusivo e tecnologia sostenibile. Una scelta perfetta per chi cerca una vettura che sia molto più di un semplice mezzo di trasporto: un simbolo di stile, cultura e innovazione.