DS7 Crossback, di serie le Active Scan Suspension

DS 7 CROSSBACK permette un comfort e una precisione di guida senza precedenti, grazie alla ricca dotazione tecnologica a bordo.

Tra le tante innovazioni troviamo il sistema DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, che pilota le sospensioni grazie a parametri di guida e condizioni della strada rilevate da una videocamera dedicata.

Nel 1955 la DS ha suscitato stupore e ammirazione non solo per il suo design visionario e scultoreo ma anche per la tecnologia di avanguardia che ha presentato. È rimasta nella memoria di tutti la celebre sospensione idropneumatica, che assicurava una tenuta di strada e un comfort inediti e irraggiungibili da parte della concorrenza.

Per DS 7 CROSSBACK, ispirati da questa innovazione che caratterizza ancora il loro modo di pensare e progettare, gli ingegneri hanno messo a punto il moderno sistema di sospensione attiva comandata da una videocamera: DS ACTIVE SCAN SUSPENSION. Questo sistema rileva le imperfezioni della strada nei venticinque metri che precedono l’auto e regola, in tempo reale e in maniera indipendente, i quattro ammortizzatori.

Anticipare è il leitmotiv di DS ACTIVE SCAN SUSPENSION. Per farlo, la videocamera, posizionata dietro al parabrezza, assieme a quattro captatori di assetto e tre accelerometri, analizza la composizione della strada e i parametri di DS 7 CROSSBACK (velocità, angolo di sterzata, frenata). L’auto trasmette in tempo reale questi dati alla centralina, che agisce su ciascuna ruota indipendentemente. A seconda dei parametri rilevati in maniera continua, rende la sospensione più rigida o morbida in tempo reale.