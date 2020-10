DS7 Crossback, il SUV che abbina tecnologia e design distintivo

DS 7 CROSSBACK nella versione Performance Line, dimostra con dettagli esclusivi e di cura artigianale, per la carrozzeria e gli interni, come l’auto emblema del savoir faire francese del lusso possa indossare abiti sportivi nella rappresentazione dell’eccellenza di un equilibrio tecnico e dinamico tra comfort e prestazioni.

DS 7 CROSSBACK Performance Line con le sue finiture in nero per le cornici dei finestrini e dettagli di carrozzeria, i cerchi in lega neri, 19 pollici “Beijing” con il mozzo color rosso, evoca l’anima sportiva di DS Automobiles. Sottolineata, questa, dal frontale DS Wings, con la griglia, inedita, tagliata come un diamante, dai gruppi ottici, che riprendono i temi stilistici di DS E-Tense, quelli anteriori dotati del DS Active Led Vision, e posteriori, con il design di un gioiello dalle mille sfaccettature.

Il confort di bordo è, grazie alla grande tradizione DS in tema di sospensioni, assicurato dal DS Active Scan Suspension.

DS 7 CROSSBACK Performance Line adotta tutti i dispositivi di ausilio alla guida per la massima sicurezza durante la marcia, tra cui il DS Connected Pilot, il DS Park Pilot, il DS Advanced Safety e il DS Night Vision, sistemi, nel loro complesso, di anticipazione della prossima guida autonoma.

DS 7 CROSSBACK Performance Line, con due display da dodici pollici a bordo, dispone delle interfacce per i sistemi Apple e Android per la connettività multimediale. Il suono delle playlist estive è diffuso da un impianto audio realizzato in collaborazione con Focal®, azienda leader francese per l’acustica professionale e l’hi-fi.

I display mostrano, attraverso le modalità disponibili e selezionabili dal volante tre razze multifunzione, lo stato della vettura, la navigazione, la modalità di marcia e le informazioni d’ausilio alla guida. Con il grande schermo centrale nella plancia sono personalizzabili tutte le funzioni di bordo della DS 7 CROSSBACK Performance Line, dagli ambienti al suono, alla connettività Wi-Fi e Bluetooth®.

DS 7 CROSSBACK, disegnato e progettato a Parigi, è prodotto nella fabbrica di Mulhouse e in quella di Shenzhen, Cina.