Due italiani su tre pronti a cambiare auto nel 2024

Nel panorama automobilistico italiano, il 2024 si preannuncia come un anno di significative evoluzioni, con due terzi degli italiani pronti a investire in un nuovo veicolo nei prossimi tre anni.

Una recente survey condotta da Autohero e Nielsen Germany rivela un crescente interesse verso l'acquisto di auto usate, con il 31% degli intervistati orientato verso questa scelta, una tendenza che sottolinea l'importanza del rapporto qualità-prezzo nel processo decisionale degli italiani.

L'Impatto del Prezzo e la Scelta dell'Usato

Il costo rimane il principale fattore determinante per il 77% degli italiani nella scelta dell'auto, seguito dalle condizioni del veicolo (63%) e dalle garanzie offerte (55%). La possibilità di permuta (43%) e il diritto di recesso (29%) emergono anch'essi come elementi significativi nel processo di acquisto.

La preferenza per l'usato si dimostra forte, con oltre la metà dei potenziali acquirenti (52%) che lo sceglie per il miglior rapporto qualità-prezzo. La possibilità di accedere a marche o modelli superiori con lo stesso budget è un ulteriore incentivo per il 38% degli intervistati, mentre la preoccupazione per la svalutazione spinge il 35% verso il mercato dell'usato. Notabile è anche l'attenzione alla sostenibilità, con il 30% degli italiani che considera l'acquisto di un veicolo di seconda mano una scelta più ecologica.

Le Fonti di Informazione: Il Dominio dell'Online

Quando si tratta di raccogliere informazioni prima dell'acquisto, l'online domina come principale canale di ricerca per gli italiani. I siti web delle case automobilistiche e le ricerche su Google sono i preferiti dal 39% e 38% degli intervistati, rispettivamente, mentre i siti web delle riviste di settore attraggono il 30% del pubblico.

Sorprendentemente, nonostante la popolarità dei social media, Instagram (14%) e TikTok (8%) non emergono come canali informativi principali per l'acquisto di auto, segnalando una preferenza per fonti considerate più tradizionali o affidabili in questo contesto.

Un Mercato in Evoluzione

Questi dati delineano un quadro del mercato automobilistico italiano in continua evoluzione, dove il prezzo, la qualità e la sostenibilità giocano ruoli chiave nelle decisioni di acquisto. Con una marcata inclinazione verso l'usato e un utilizzo strategico dei canali digitali per le informazioni, gli italiani dimostrano una consapevolezza crescente nella scelta del loro prossimo veicolo. Queste tendenze offrono spunti preziosi per dealer e produttori, indicando la necessità di strategie di marketing mirate e l'importanza di mantenere una presenza online forte e informativa per raggiungere efficacemente il consumatore moderno.