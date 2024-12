Economia Circolare: Stellantis celebra il primo anno dell’Hub SUSTAINera a Mirafiori

Stellantis celebra il primo anniversario dell’Hub SUSTAINera dedicato all’Economia Circolare, un progetto pionieristico nato per prolungare la vita utile di veicoli e componenti,

nel pieno rispetto dell’ambiente e della sostenibilità. Situato nel cuore del polo produttivo di Mirafiori, l’Hub rappresenta un elemento chiave nella strategia del gruppo per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di carbonio entro il 2038.

In soli 12 mesi, l’Hub ha registrato numeri significativi, dimostrando il valore e l’efficienza del suo modello industriale basato sulla strategia delle 4R: Rigenerazione, Riparazione, Riuso e Riciclo.

10.000 motori, 10.000 cambi e 1.000 batterie per veicoli elettrici rigenerati secondo gli standard OEM Stellantis.5.000 veicoli ricondizionati, pronti per essere commercializzati nell’offerta SPOTICAR.1,8 milioni di componenti processati per rigenerazione, riciclo o riutilizzo.

I prodotti rigenerati confluiscono nella gamma SUSTAINera, che offre soluzioni sostenibili e accessibili senza compromessi sulla qualità. Parallelamente, l’attività di demolizione dei veicoli alimenta il mercato dei ricambi riutilizzabili tramite il partner B-Parts, piattaforma leader nella vendita di ricambi usati originali multimarca.

Il progetto non si limita a ridurre l’impatto ambientale, ma è anche economicamente vantaggioso. Stellantis punta a generare oltre 2 miliardi di euro di ricavi dall’Economia Circolare entro il 2030, in linea con il piano strategico Dare Forward 2030.

L’Hub occupa una superficie di 73.000 metri quadrati, di cui 55.000 recuperati da strutture precedentemente in disuso. Ad oggi, impiega quasi 500 dipendenti qualificati, un numero che salirà a 550 entro il 2025, consolidando il suo ruolo di motore economico e ambientale per l’area di Mirafiori.

L’Hub SUSTAINera non è solo un centro di rigenerazione e riciclo, ma rappresenta un nuovo capitolo per Mirafiori e per Stellantis, integrando processi e materiali in un’ottica di sostenibilità e innovazione industriale.

Jean-Philippe Imparato, COO Enlarged Europe di Stellantis, ha dichiarato: “Questo primo anno dimostra come l’Economia Circolare non sia solo un’opportunità per l’ambiente, ma anche un pilastro fondamentale per il nostro modello di business. L’Hub di Mirafiori rappresenta un esempio tangibile del nostro impegno verso un futuro sostenibile.”