EICMA 2024: al via l'edizione celebrativa dei 110 anni dell'esposizione

EICMA 2024 prende ufficialmente il via a Rho Fiera Milano, segnando un traguardo storico con l’81ª edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote che celebra i 110 anni dalla sua nascita.

Dalla prima edizione al Kursaal Diana di Porta Venezia a Milano nel 1914, con meno di quaranta stand e espositori provenienti da sei nazioni, EICMA ha compiuto un percorso straordinario, trasformandosi in un evento di caratura mondiale. Quest'anno, la manifestazione accoglie oltre 770 espositori da 45 Paesi e rappresenta ben 2163 marchi, rendendo questa edizione una delle più ricche di sempre.

I numeri sono impressionanti: oltre 330.000 metri quadri e 10 padiglioni occupati, che fanno da sfondo a centinaia di anteprime mondiali e a un ventaglio di novità che proiettano il pubblico verso il futuro della mobilità su due ruote. L’edizione 2024 si distingue per la sua offerta espositiva completa, grazie al ritorno delle grandi Case costruttrici e a una consistente partecipazione di espositori internazionali. Un dato significativo è che il 26% degli espositori è alla sua prima partecipazione a EICMA, mentre un terzo degli espositori complessivi rappresenta il tessuto industriale italiano.

La giornata di apertura, riservata alla stampa, ha visto un evento inaugurale speciale con la presenza delle massime autorità: Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, e Matteo Zoppas, Presidente di ICE – l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. A rappresentare EICMA, Pietro Meda, Presidente di EICMA Spa, e Paolo Magri, Amministratore Delegato di EICMA Spa, che hanno sottolineato l’importanza di questo anniversario come simbolo di continuità e innovazione.

Le giornate di mercoledì 6 e giovedì 7 novembre saranno dedicate agli addetti ai lavori e ai professionisti del settore, mentre l’apertura al grande pubblico avrà luogo da giovedì 7 a domenica 10 novembre. Questo appuntamento attesissimo è una vetrina fondamentale per scoprire le nuove tendenze e le tecnologie emergenti che caratterizzeranno il futuro delle due ruote.

Il tema di quest’anno, “EICMA, lasciamo il segno da 110 anni”, riassume il significato di questa edizione speciale: un evento che non solo celebra la storia ma si proietta verso il futuro con ambizione e visione. I biglietti per partecipare all’esposizione e ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale eicma.it.

L’edizione 2024 di EICMA promette di essere un’occasione unica per appassionati e operatori del settore di immergersi in un mondo di innovazione, storia e passione per le due ruote.